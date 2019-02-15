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Fransa, İtalya büyükelçisini geri gönderiyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.02.2019 11:25 | Son Güncelleme

Fransa, geçtiğimiz haftalarda çağırdığı İtalya büyükelçisini geri gönderiyor.Fransa Avrupa Birliği Bakanı Nathalie Loiseau, ülkesinin İtalya büyükelçisinin Roma’ya geri gönderileceğini duyurdu.

Fransa, geçtiğimiz haftalarda çağırdığı İtalya büyükelçisini geri gönderiyor.
Fransa Avrupa Birliği Bakanı Nathalie Loiseau, ülkesinin İtalya büyükelçisinin Roma’ya geri gönderileceğini duyurdu. Fransız Bakan geçtiğimiz haftalarda geri çağrılan büyükelçinin bugün gideceğini vurguladı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, "İtalyanların tarihe yakışan liderler hakkettiğini" ifade etmesine İtalya’dan tepki gelmişti. Buna karşılık İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini’nin, “İlk önce Fransa, yıllardır ağırladığı teröristleri ve katilleri iade etsin, daha sonra Macron’la konuşuruz” ifadelerini kullanması gerginliği arttırmıştı.
Fransa hükümeti de yaşanan gelişmelerin ardından ülkedeki büyükelçisini geri çekmişti.

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