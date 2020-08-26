Fransa, İtalya, Yunanistan ve Kıbrıs'tan Akdeniz'de Askeri Tatbikat

Twitter hesabından açıklama yapan Savunma Bakanı Florence Parly, Doğu Akdeniz'in "bir tansiyon merkezine" dönüşmeye başladığını da vurgulayarak "Uluslararası hukuk herkes için kural olmalı ve istisna olmamalı. Yunan, Kıbrıs ve İtalyan dostlarımızla, bugün deniz ve hava olanaklarımızla bir askeri tatbikata başlıyoruz" dedi. Parly, Fransa'nın ortak askeri tatbikata 3 Rafale savaş uçağı, bir fırkateyn ve bir avcı helikopterle katılacağını duyurdu.

AB dönem başkanı Almanya'nın ev sahipliğinde Berlin'de yapılacak gayrı resmi Savunma ve Dışişleri bakanları toplantısı öncesinde, Fransa ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları, Doğu Akdeniz'de bugün başlayan ve Cuma gününe kadar sürecek, ortak bir askeri tatbikat yürüttüklerini açıkladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın Atina ve Ankara'daki temaslarının ardından Türkiye'nin, Akdeniz'de petrol aramaktan vazgeçmeyeceğine dair açıklamaları, Doğu Akdeniz'de gerilimi yeniden tırmandırdı. Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Yunaistan, Kıbrıs Rum Kesimi ve İtalya’yla birlikte hava ve deniz güçlerinin birleştiği ortak bir tatbikata başladıklarını duyurdu.

Parly "Bizim mesajımız çok açık: Akdeniz'in uluslararası hukuka saygı ve istikrar alanı olması için bizim önceliğimiz diyalog, işbirliği ve diplomasi. Bu, birilerinin şahsi hırslarının oyun alanı olmamalı. Bu hepimizin ortak alanı" dedi.

Yunanistan Savunma Bakanlığı, "4'lü İşbirliği Girişimi”nin, Doğu Akdeniz'de ortak bir güç konuşlandırmaya karar verdiğini, bu çerçevede 26-28 Ağustos tarihleri arasında Girit'in güneyinde ve Kıbrıs'ta tatbikat gerçekleştireceklerini açıkladı.

Berlin: "Ateşle oynamayın"

Salı günü Atina ve Ankara'da taraflarla görüşen Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas, her iki tarafa da ateşle oynamamaları ve operasyonlara son vermeleri uyarısında bulunmuştu.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, AB'nin Berlin toplantılarında Türkiye'ye yaptırım uygulanması kararı çıkartmasını isterken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Yunanistan'ın tek taraflı talepleri ve koşulları doğrultusunda masaya oturmayacaklarını, ancak önkoşulsuz olarak masaya oturmayı kabul edecekleri mesajını verdi.