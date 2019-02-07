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Fransa İtalya'daki büyükelçisini ülkeye çağırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 16:43 | Son Güncelleme

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes Von Der Mühll: - "Fransa, (İtalya hükümeti tarafından) birkaç aydır tekrarlanan suçlamalara, temelsiz saldırılara ve çirkin açıklamalara maruz kaldı" - "Eşi benzeri olmayan bu durum karşısında Fransız hükümeti Fransa'nın İtalya Büyükelçisini çağırmaya karar verdi"

PARİS (AA) - Fransa, İtalyan hükümetinin "birkaç aydır tekrarlanan suçlamalar, temelsiz saldırılar ve çirkin açıklamaları nedeniyle" İtalya'daki büyükelçisini ülkeye çağırdığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes Von Der Mühll, yaptığı yazılı açıklamada, "Fransa, (İtalya hükümeti tarafından) birkaç aydır tekrarlanan suçlamalara, temelsiz saldırılara ve çirkin açıklamalara maruz kaldı." ifadelerini kullanarak, son yıllarda bunun "eşi benzeri olmadığını" belirtti.

İtalyan yetkililerin Fransa'nın iç meselelerine karışmasının provokasyon yarattığı ve kabul edilemez olduğu değerlendirmesinde bulunan Mühll, bunun iki ülke arasındaki saygıyı zedelediğini kaydetti.

Mühll, tüm bunlar İtalya'nın Fransa ile ilişkisinde niyetini sorgulayan ciddi bir durum yarattığını bildirerek, açıklamasında "Eşi benzeri olmayan bu durum karşısında Fransız hükümeti Fransa'nın İtalya Büyükelçisini (ülkeye) çağırmaya karar verdi." ifadelerine yer verdi.

Sözcü Mühll, dün yaptığı açıklamada, İtalya Ekonomik Kalkınma, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Luigi Di Maio'nun Paris'te sarı yeleklilerle yaptığı görüşmeye ilişkin, "AB nezdinde ortak ve komşu ülkeler arasında bu yeni provokasyon kabul edilemez." demişti.

Di Maio, iki gün önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sarı yeleklilerle yaptığı görüşmede iki ülke, sosyal haklar ve demokrasi hakkında konuştuklarını ve yeniden bir araya geleceklerini belirtmişti.

İtalyan ve Fransız siyasetçilerin son haftalarda yaptıkları açıklamalar gerginliğe neden olmuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "İtalyanlar çok büyük bir halk ve bizim dostumuz. Onlar tarihine yakışan liderler hak ediyor." demişti. Bunun üzerine İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, "İlk önce Fransa, yıllardır ağırladığı teröristleri ve katilleri iade etsin, daha sonra Macron'la konuşuruz." şeklinde cevap vermişti.

Luigi Di Maio da Fransız Cumhurbaşkanı'nın sözlerine karşılık, "Macron, benim ve Salvini'nin üst düzeyde olmadığımızı söylüyor. Bunun kararını İtalyan halkına bıraksın." ifadelerini kullanmıştı. Di Maio, ayrıca Fransa'yı Afrika'da sömürgeci bir politika izleyerek fakirleştirmekle suçlayıp sarı yeleklilere açık destek vermişti.

Fransa hükümeti ise Di Maio ve Salvini'nin sözlerinden dolayı geçen haftalarda da İtalya'nın Paris Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.

Diğer yandan Macron da geçen yıl haziran ayında yaptığı bir konuşmada, 5 Yıldız Hareketi (M5S) partisi Di Maio'yu hedef alarak, "Bunları bir cüzzamlı gibi yayılırken görüyorsunuz. Avrupa'nın her yerinde biraz varlar, tekrar ortaya çıkmalarını imkansız olarak gördüğümüz ülkelerde bile." diye eleştirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa İtalya

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