Fransa Jacques Chirac'a Veda Etti

Elysee Sarayı'nda açılan hatıra defterini imzalayabilmek için de saatlerce kuyrukta bekleyen Fransızlar, yağmurlu ve soğuk havaya rağmen, 6 saat boyunca, son derece sakin, sıranın kendisine gelmesini bekledi. İnvalides binasında gece yarısı da ziyaretler devam edince, Chirac'ın naaşı sabah saatlerine kadar ziyarete açıldı.

Paris'te 26 Eylül Perşembe günü yaşamını yitiren Jacques Chirac için 3 gün boyunca halk törenleri düzenlendi. Uzun süre iletişim danışmanlığını yapan kızı Claude Chirac ve ailesinin isteği üzerine, eski cumhurbaşkanının Fransız bayrağına sarılı naaşı halka açıldı. Chirac'a son kez veda etmek isteyen Fransızlar, İnvalides Askeri tören binasında ziyarete açılan naaşı önünde kilometreleri bulan kuyruklar oluşturdu.

Fransa'nın en sevilen politikacılarından, 86 yaşında hayatını yitiren eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac, 4 gün boyunca süren anma törenlerinin ardından toprağa verildi. Ülkede yas ilen edilen ve bayrakların yarıya indiği son gün, Chirac önce askeri, ardından da 2 bin davetlinin katıldığı dini törenle uğurlandıktan sonra, Montparnasse mezarlığında toprağa verildi.

Buradaki törene, 80 eski ve yeni hükümet ve devlet başkanı ile kraliyet ailesi temsilcileri katıldı. Chirac ailesinin yanı sıra eski Fransız cumhurbaşkanları Nicolas Sarkozy, François Hollande ve Valerie Giscard d'Estaing, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Frank-Walter Steinmeier, eski ABD Başkanı Bill Clinton, Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Ürdün Kralı Abdullah, Monaco Prensi Albert ve çok sayıda Avrupa, Asya ve Afrikalı eski ve yeni siyasetçi, Saint Sulpice Kilisesi'ndeki törende Chirac'a veda etti.

Resmi anma töenleri sabah İnvalides binasında, askeri törenle başladı. Cumhurbaşkanı Macron, Chirac'ı tabutunu Milli Marş ve cenaze marşı eşliğinde uğurladı. Büyük bir yangın felaketi atlatan Notre Dame Kilisesi'nin kapalı olması nedeniyle, Chirac'ın naaşı, Paris'teki büyük cenaze törenlerine ev sahipliği yapan Saint Sulpice Kilisesi'ne getirildi.

Pazartesi günü hükümet ülkede bir günlük yas ilan etti, ülkede bayraklar yarıya indi. Meclis, kamu kurumları ve okullarda Chirac için bir dakikalık saygı duruşu düzenlendi.

Törene Amerikan ve Türk hükümetinden hiçbir temsilcinin katılmaması dikkat çekti. Almanya cumhurbaşkanı seviyesinde törene katılırken, ABD'den hiçbir hükümet üyesi Paris'e gelmedi. Yalnızca, eski Cumhurbaşkanı Bill Clinton törene katıldı. Türkiye'yi Büyükelçi İsmail Hakkı Musa temsil etti. Almanya'nın eski Başbakanı Gerhard Schröder ise, Elysee ile yazışmalarda yaşanan bir kopukluk nedeniyle, davetiyesi gelmediği gerekçesiyle törene katılmak istediği halde gelmedi. Schröder'e kilisede ve Elysee Sarayı'nda ayrılan koltuk boş kaldı.

Fransa'daki aşırı sağcı lider Marine Le Pen de, Chirac ailesinin itirazı üzerine, cenaze törenine katılmadı.

Kilisedeki törenin ardından Chirac'ın naaşı, kameralardan uzak, ailesinin ve yakınlarının katıldığı kapalı ve küçük bir törenle, Montparnasse mezarlığında, 2016'da ölen kızı Laurence'ın yanına defnedildi. Sade bir mezara konulan Chirac'ın mezar taşında cumhurbaşkanı olduğu dahi vurgulanmadı. Yalnızca, "Jacques Chirac, 1932-2019" yazısı yer aldı.

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