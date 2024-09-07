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  4. Fransa kaosa sürükleniyor: Halk sokaklara döküldü! "Çalınmış seçim!"

Fransa kaosa sürükleniyor: Halk sokaklara döküldü! "Çalınmış seçim!"

07.09.2024 19:05
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Fransa'da uzun bir süredir siyasal kriz hakim. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un AB seçimleri sonrası meclisi feshederek aldığı erken seçim kararı ülkede kaosun fitilini ateşlemişti. Son olarak Macron, sandıktan birinci çıkan sol ittifakın adayı yerine sağcı Michel Barnier'i yeni başbakan olarak ataması ise bardağı taşıran son damla oldu. Halk 130 farklı noktada sokaklara döküldü ve protesto başlattı.

Fransa'da Avrupa Parlamentosu seçimlerinde başlayan siyasi kriz giderek güçleniyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ülkede uzun süre devam eden siyasi krizin ardından eski Avrupa Birliği (AB) Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier'i Başbakan olarak ataması büyük tepki çekti.

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"ÇALINMIŞ SEÇİM"

Seçimden sol ittifakın birinci çıkmasına rağmen merkez sağın adayı Michel Barnier'in başbakan olması tepki çekti. İşçi sendikaları ve sol görüşlü siyasi partilerin protesto çağrısı üzerine binlerce kişi bugün ülke genelinde sokaklara döküldü. Paris, Bordeaux, Lyon, Nice gibi şehirlerin de aralarında bulunduğu 130 farklı noktada gösteri düzenleniyor.

Bazı protestocuların Filistin bayrakları taşıdığı gösterilerde "demokrasinin reddi" ve "çalınmış seçim" gibi sloganları atıldı.

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FRANSA'DA KRİZE GİDEN ERKEN SEÇİM

Fransa'da Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi’nin (RN) büyük bir başarı elde etmesi, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ulusal Meclis'i feshedip erken seçim kararı almasına neden olmuştu. Erken genel seçimlerin 30 Haziran’da yapılan ilk turunda 28 yaşındaki Ulusal Birlik Partisi oyların yüzde 33,15’ini alarak birinci parti olurken, 7 Temmuz’da gerçekleştirilen ikinci turda ise Boyun Eğmeyen Fransa (LFI), Yeşiller Partisi (EEVL), Sosyalist Parti (PS) ve Fransa Komünist Partisi'nden (PCF) oluşan solcu Yeni Halk Cephesi ittifakı seçimi birinci tamamlamıştı. Ancak hiçbir parti mecliste çoğunluğu sağlayamamıştı.

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Seçimlerde birinci olan Yeni Halk Cephesi başbakan adayı olarak Lucie Castets'i göstermiş, Macron, Castets'in Ulusal Meclis'te güven oyu almasının mümkün olmadığını belirtmiş ve başbakan olarak atamayı reddetmişti. Macron 5 Eylül’de merkez sağ Cumhuriyetçiler (LR) Partisinden Michel Barnier'i Başbakan olarak atama kararı almıştı.

Öte yandan, Michel Barnier başbakan olarak seçilmesinin ardından yaptığı açıklamada, sol görüşlü politikacılar da dahil olmak üzere her kesimden politikacıların bulunduğu bir hükümet kurmaya açık olduğunu söylemişti.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Fransa Protesto macron
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