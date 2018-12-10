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Fransa karıştı, Macron canlı yayında açıkladı: Ekonomik ve sosyal bir olağanüstü hal ilan edeceğim

DÜNYA HABERLERİ  | 10.12.2018 22:11 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sarı yeleklilere ilişkin açıklama yaptı. Macron, "Ülkede derin ve haklı bir öfke mevcut. Aday olurken söylediklerimi unutmuş değilim. Ekonomik ve sosyal bir olağanüstü hal ilan edeceğim" dedi.

Fransa karıştı, Macron canlı yayında açıkladı: Ekonomik ve sosyal bir olağanüstü hal ilan edeceğim

Fransa'da 17 Kasım'da başlayan "sarı yelekliler"in hayat pahalılığı eylemleri dördüncü haftasında Macron karşıtı isyana dönüştü. Cumartesi günü ülke çapında yapılan eylemlerde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un istifasını isteyen sloganlar dikkat çekti.

Protestocular sokaklarda isyan ateşi yakarken öfkenin hedefindeki Macron, 10 gündür kameraların karşısına çıkmamıştı. Macron, sessizliğini bozarak bu akşam kameraların karşısına geçti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron haftalardır devam eden sarı yelekliler protestosu nedeniyle açıklamalarda bulundu.

"OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDECEĞİM"

Macron, "Ülkede derin ve haklı bir öfke mevcut. Aday olurken söylediklerimi unutmuş değilim. Ekonomik ve sosyal bir olağanüstü hal ilan edeceğim. Bu hafta içerisinde önemli kararlar vereceğim. " dedi.

"BUNUN BAŞKA BİR ALTERNATİFİ YOK"

Macron, "Çok ciddi kurallar ile ekonomimizi korumamız gerekiyor. Halk bize son 18 ayda bu talepte bulunuyor. İşsizliği ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bunun başka bir alternatifi yoktur. Bu kolektif bir projedir. Avrupa'nın da gerçekleştirmesi gereken bir projedir. Herkesin fikrini dinlemeliyiz. Herkesin de bu tartışmaya katılımcı olması gerekiyor. Bizim istediğimiz, böylesine daha iyi yaşam şartlarının ortaya konması gerekmektedir. " diye konuştu.

"2 BİN EURO'DAN AZ MAAŞ ALANLARA ZAM YAPILACAK"

Macron, "Tarihi bir dönüm noktasındayız. Ayda 2 bin Euro'dan az maaş alanlara zam yapılacak. Özel sektör de çalışanlarına zam yapsın" diye konuştu.

BİNLERCE PROTESTOCU SOKAĞA ÇIKMIŞTI

Haftasonu Fransa genelinde on binlerce protestocu sokaklara çıktı. Paris savcısı, sadece başkentte yaklaşık bin kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Yüz kadarının 18 yaşından küçük olduğunu belirtti. Gözaltına alınanların büyük bölümünün 40 yaşın altında olduğunu, sabıka kaydının bulunmadığını ve Paris'e protesto için geldiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Emmanuel Macron Fransa sarı yelekli

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