Fransa Kazada Ölen Türk Çocuğu İçin Yasta

Fransa'nın Lorient kentinde ehliyetsiz araç kullanan bir gencin, polis kovalamacasından kaçarken aracının yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada 10 yaşındaki Türk çocuğu Bünyamin Aslan yaşamını yitirdi. Kuzeni, 7 yaşındaki Samet Aslan ise kaldırıldığı hastanede hayat mücadelesi veriyor. Polis, kazadan sonra kaçan ve kimliği tespit edilen 20 yaşındaki gencin yakalanması için fotoğraflarını yayınlandı. Bünyamin ve Samet'in uğradığı talihsiz kaza karşısında büyük üzüntüye boğulan kent sakinleri ise kaza yerini çiçek ve oyuncaklarla donattı. Breragne bölgesinin geleneksel kentlerinden Lorient'da ikamet eden Aslan ailesi, Pazar akşamı yaşanan büyük dram ile sarsıldı. Ağrı'dan göçen iki kardeşin çocukları, pazar günü saat 17.30 sularında, ehliyetsiz araba kullanan bir genç ve polis arasındaki kovalamacadan habersiz, Mc Donalds'tan evlerine dönmek için kaldırımda yürümeye başladılar. Bu arada, kent dışında araç kontrolü yapan polis, şüpheli bir araca dur ihtarı yaptı. Ancak araç, polisin dur ihtarına uymayarak hızla kaçmaya ve kent merkezine doğru ilerlemeye başladı. Yerel medyaya göre polis, aşırı hız yapan ehliyetsiz gencin şehirde kaza yapması riskine karşı kovalamacayı bırakarak telsizle takibe başladı. Ancak hızla kent merkezine girmeye devam eden sürücü, Keryado kavşağına gelince başka bir araca çarptı. Çarpmanın hızıyla kaldırıma savrulan sürücü, oradan geçmekte olan 3 kuzenin üzerine daldı.

Kazada, 10 yaşındaki Bünyamin Aslan olay yerinde yaşamını yitirirken, araç ile arkadaki garaj kepenkleri arasında sıkışan 7 yaşındaki Samet Aslan ise ağır yaralı olarak Brest Hastanesi'ne kaldırıldı. Üçüncü kuzen ise kazadan yara almadan kurtulmayı başardı. Çocukları ezdiğini gören sürücü aracını geri vitese takarak kaçmaya çalıştı. Ancak bir kaç metre sonra aracı terkederek, araçta bulunan ve kız arkadaşı olduğu belirlenen kişiyle, olay yerinden koşarak kaçtı. Kazada yaşamını yitiren Bünyamin Aslan için, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Lorient kentinde bir cenaze töreni düzenlenecek. Bünyamin'in naaşı, cenaze töreninin ardından Türkiye'ye gönderilecek. Bünyamin için Lorient camisinin önünden başlayan bir sessiz yürüyüş de düzenlenecek. Polis zanlının fotoğrafını yayınladı Kaçak zanlının peşine düşen Lorient polisi, zanlı ve olay anında araçta bulunan kız arkadaşının fotoğrafları ile görgü tanıklarının polisi araması için bir telefon numarası yayınladı. Haber kanalları da polisin yayınladığı fotoğraf ve telefon numarasını, gün boyunca bültenlerinde gösterdi.

Zanlının, bölge polisi tarafından "çok iyi" bilinen ve 'ehliyetsiz araba kullanma' dahil poliste küçük suçlardan sabıkası bulunan 20 yaşındaki, 1.80 boyundaki Killian adlı genç olduğu belirlendi. Killian'ın sürücü kursuna kayıt olmasına rağmen bir türlü ehliyetini alamadığı ve olay günü annesinin arabasını kullandığı ortaya çıktı. Kazaya ilişkin soruşturmayı üstlenen Lorient savcılığı, "kasti olmadan ağır ölüme sebebiyet verme ve tehlikede olan kişiye yardım etmeme" suçlarıyla soruşturma başlattı. Tüm kent şokta Olay üzerine Lorient kentinde yaşayan Türk toplumu, Lorient Türk Kültür Derneği'nde bir araya geldi. Hem büyük infial hem de büyük öfke içindeki Türkler, polisten kaçak saldırganın yakalanmasını istedi. Aslan ailesiyle temasta olan Lorient Türk Kültür Derneği eski Başkanı Ahmet Makas, VOA Türkçe'ye kazaya ilişkin bilgileri aktardı. Makas, "Çocuklar Ağrılı iki kardeşin çocukları. Sokakta oyun oynadıktan sonra su içmek için yakınlardaki McDonalds'a gidiyorlar. Oradan çıktıktan sonra, talihsiz kaza meydana geliyor. Bünyamin, orada can veriyor. Samet'in ise tüm vücudu kırık. Aşırı acı yaşadığı için komaya soktular. Hala hayati tehlike devam ediyor. Hepimiz yıkıldık. Aileler perişan. Okul arkadaşları, mahalle sakinleri, Fransız, Türk herkes çok üzgün. Kentte tam bir yas havası var, herkes şokta. Biz Türkler dernekte birleştik. Polis, bize, kaçan sürücüyü bulma sözü verdi. Aileler ile sürekli dayanışma içindeyiz. Adalet yerini bulana kadar da dayanışmaya devam edeceğiz. Otopsi işlemleri bittikten sonra cenaze töreni düzenlenecek. Ve Bünyamin'in cenazesi Türkiye'ye gönderilecek" diye konuştu.

Tam bir infial yaşayan kent sakinleri kaza haberini duyar duymaz olay yerine akın etti. Bünyamin ve Samet Aslan'ın yaşamını yitirdiği garaj kapısının önüne gelen mahalle sakinleri kaza yerini çiçek ve oyuncaklarla donattı. Samet hayat mücadelesi veriyor Lorient kentine giderek Bünyamin ve Samet'in ailelerini ziyaret eden ve olayla ilgili olarak güvenlik birimleri ile temasa geçen Nantes Konsolosu İshak Ebrar Çubukçu da, VOA Türkçe'ye konuştu. Çubukçu, "Dün olayı duyar duymaz Lorient kentine gittim. Aile tabi çok perişan, tam bir şok halinde. Derin üzüntü içindeler. Herkesin kafasında soru işaretleri vardı. Bunu üzerine sorumlu başkomiser ile görüşüp bilgi aldım. Beraberce Türk derneğine gittik. Başkomiser, Fransız devleti adına başsağlığı diledi, tüm soruları yanıtladı. Ve 10 kişilik bir ekip kurduğunu, bu ekibin yalnızca bu iş üzerinde çalıştığını, kaçan sürücünün kimliğini tespit ettiklerini mutlaka yakalanarak cezasını çekeceğini söyledi. Bunun üzerine tedirginlik biraz azaldı, insanlar biraz sakinleşti" dedi.