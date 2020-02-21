Fransa Kıbrıs’a uçak gemisi gönderdi

Fransa Türkiye ve Kıbrıs arasında doğalgaz arama faaliyetleri nedeniyle yaşanan gerginlikte Kıbrıs Cumhuriyeti’ni destekliyor.Lefkoşe ve Ankara arasındaki tansiyonun Doğu Akdeniz'de doğalgaz arama faaliyetleri nedeniyle yüksek olduğu bir dönemde Kıbrıs devlet televizyonu RIK, Fransız Deniz Kuvvetlerine ait Charles de Gaulle isimli uçak gemisinin Kıbrıs ordusu ile yapılan bir tatbikat sonrası Limasol’a geldiğini duyurdu.

Fransız Savunma Bakanı Florence Parly de geçen hafta Kıbrıs'ı ziyaret ederek doğalgaz arama gerginliğinde AB üyesi Kıbrıs'ın yanında olduklarını ifade etmişti.

Kıbrıslı Rumlar, doğalgaz arama ruhsatı verdikleri bölgelerde Türk gemilerinin sondaj faaliyetlerinde bulunmasını, adanın egemenlik haklarını ihlal ettiğini ve bölgede gerginliği artırdığını savunuyor. AB de Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki doğalgaz arama çalışmalarına karşı çıkıyor.

Türkiye ise diplomatik olarak tanımadığı, ancak uluslararası toplumca tanınan AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ada etrafındaki sularda petrol veya doğalgaz aratmak için lisans dağıtamayacağını ve hidrokarbon aranan bazı alanların egemen olduğu kıta sahanlığında kaldığını savunuyor. Türkiye sahip olduğu iki sondaj gemisiyle liman kenti Limasol'un güneyinde sondaj çalışmalarını yürütüyor.

Ancak söz konusu bölge ile ilgili doğalgaz arama ruhsatı Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından, daha önce Fransız Total ve İtalyan Eni enerji şirketlerine verilmişti. Rum yönetimi Türkiye’nin doğalgaz arama çalışmalarını, "korsanlık" olarak nitelendiriyor.

dpa / SSB, TY

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