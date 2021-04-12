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Fransa, kısa mesafeli iç hat uçak seferlerini yasaklamaya hazırlanıyor

12.04.2021 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa parlamentosu, iklim değişikliğine yol açan karbon salımlarını düşürmek amacıyla, 2,5 saatin altında tren yolculuğu seçeneği bulunan yerler arasında uçak seferlerini yasaklayan bir tasarıyı onayladı.

Fransa, kısa mesafeli iç hat uçak seferlerini yasaklamaya hazırlanıyor

Fransa Parlamentosu'nun alt kanadı olan Ulusal Meclis, trenle 2,5 saatten kısa sürede ulaşılabilen yerlere uçak seferlerini yasaklayan yasa tasarısını onayladı.

İklim değişikliğine yok açan sera gazı salımlarını azaltmaya yönelik düzenlemenin yasalaşması için Senato'nun ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un onayı gerekiyor.

Ancak tasarının yasalaşması halinde düzenleme aktarmalı uçuşları etkilemeyecek.

Düzenleme özellikle Paris ile Nantes, Lyon ve Bordeaux gibi hızlı trenle 2,5 saatten kısa sürede ulaşılabilecek kentler arasındaki uçuşları etkileyebilir.

Ancak Fransa hükümetine ülke içi uçak seferleri konusunda daha sıkı önlemler alması çağrısı yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Macron tarafından 2019 yılında halktan 150 üyenin katılımıyla oluşturulan İklim için Fransa Yurttaş Konvansiyonu, trenle 4 saat içinde gidilebilecek mesafelere uçak seferlerinin kaldırılmasını istemişti.

Koronavirüs salgını nedeniyle havacılık sektörü büyük darbe almıştı. Flightradar24 adlı internet sitesine göre, 2020 yılında, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 42 daha az uçak seferi yapıldı.

Hükümet, Air France'daki hisselerini iki katına çıkardı

Fransa hükümeti Ulusal Meclis'teki oylama öncesi Fransız hava yolu şirketi Air France'daki hisselerini iki katına çıkardığını açıkladı.

Hükümet daha önce de salgın dolayısıyla yaşanan krizi atlatabilmesi için havayolu şirketine, bazı iç hat seferlerini iptal edilmesi koşuluyla 7 milyar euro borç vermeyi önermişti.

İklim değişikliğinin havacılık sektörünü mercek altına almaya zorladığı ilk ülke Fransa değil.

Geçen yıl Avusturya Hava Yolları hükümetin, "karbon ayak izini" azaltması karşılığında verdiği destekle, başkent Viyana ile Salzburg arasındaki uçak seferlerini kaldırmış, buna karşılık iki şehir arasındaki tren seferleri artırılmıştı.

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