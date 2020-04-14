Fransa kısıtlamaları 11 Mayıs'a kadar uzattı

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron salgına iyi hazırlanmadıklarını kabul etti.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dün akşam televizyondan yaptığı 30 dakikalık ulusa sesleniş konuşmasında sokağa çıkma kısıtlamalarının 11 Mayıs'a kadar uzatıldığını duyurdu. Macron tedbirlerin gevşetilmesini kademeli olarak hayata geçireceklerini söyleyerek virüsün yayılma hızının yavaşlatılabilmesi için Fransızlardan "sorumluluk içinde kurallara uymalarını" istedi. Macron'un açıklamasına göre 11 Mayıs'tan itibaren Fransa'da tedbirlerin adım adım gevşetileceği yeni bir dönem başlayacak. Çocuk yuvaları ve okullar kademeli olarak açılacak, ancak üniversitelerde öğretim yazdan önce başlamayacak. Restoran, bar ve tiyatrolar 11 Mayıs'tan sonra da kapalı kalmaya devam edecek. AB ülkeleri dışından vatandaşların ülkeye girişlerine getirilen kısıtlamalar da devam edecek. Fransa'da sokağa çıkma konusundaki kısıtlamalar 17 Mart'ta yürürlüğe konmuştu. Fransızlar sadece gıda temin etmek, doktora gitmek, köpeklerini gezdirmek ya da tek başına koşmak için evlerini terk edebiliyor. İşe sadece evden çalışması mümkün olmayanlar gidiyor.

En az 15 bin kişi yaşamını yitirdi Fransa, Avrupa'da yeni tip koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerden biri. Ülkede salgından en az 15 bin kişi yaşamını yitirdi. ABD merkezli Johns Hopkins Üniversitesi'nin son verilerine göre Fransa'da vaka sayısı 140 bine yaklaştı. Fransa'ya salgına yeterince hazırlanmadığı eleştirileri yöneltiliyordu. Macron da dün akşamki konuşmasında bu eleştirileri de kabul etti. Fransa'da özellikle sağlık personeli için koruyucu giysiler, eldiven, maske ve dezenfektan sıkıntısı çekiliyor. Macron, 11 Mayıs'tan itibaren ülkedeki bütün vatandaşların maskeye kavuşacağı sözünü verdi. COVID-19 semptomlarına sahip her vatandaşa da test yapılabilecek. Bazı AB ülkelerinde tedbirler gevşetiliyor Fransa'nın aksine bazı AB ülkeleri ise bu haftadan itibaren koronavirüs tedbirlerini gevşetmeye başladı. İspanya'da inşaat ve sanayi sektöründe çalışanlar dünden itibaren işbaşı yaptı. Polisler dün sabah işe giden çalışanlara tren istasyonu ile metro ve otobüs durakları önünde maske dağıttı.