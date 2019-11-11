HABER

Fransa kıyılarına 763 kilo kokain vurdu

11.11.2019 17:31 | Son Güncelleme

Fransa'nın Atlas Okyanusu kıyılarına son günlerde plastik paketler içinde, piyasa değeri 60 milyon Euroyu aşabilecek 750 kilodan fazla kokain vurduğu ve kokainin büyük çoğunluğunun yüzde 83 saflık seviyesinde olduğu açıklandı.

Fransa kıyılarına 763 kilo kokain vurdu

Fransa'nın Atlas Okyanusu kıyılarına son günlerde plastik paketler içinde 750 kilodan fazla kokain vurduğu ve kokainin büyük çoğunluğunun yüzde 83 saflık seviyesinde olduğu açıklandı.

Uyuşturucu paketleri, Atlas Okyanusu kıyısının en güney uçundaki Landes'ten, ülkenin kueyindeki Nantes kentinin batısındaki kıyılara kadar geniş bir alanda bulundu.

Ele geçirilen paketleri toplayan Breton bölgesindeki savcılar, paketlerin nereden geldiğini henüz bilmediklerini açıkladı.

Bordeaux yakınlarındaki Gironde'da bazı kıyılar girişe kapatılırken, halka uyuşturucuları kesinlikle almamaları uyarısında bulunuldu.

Uyuşturucunun piyasa değerinin 60 milyon Euroyu bulabileceği kaydedildi.

Breton bölgesinin başkenti Rennes'teki savcılık bürürosundan yapılan açıklamada "Bulunan tüm uyuşturucular dokunulmadan derhal jandarmaya bildirilmeli" denildi.

Kokain gibi yasadışı maddeleri taşımak, Fransa'da 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabiliyor.

Rennes Savcısı Phillipe Astruc, kıyılarda bulunan 763 kilo kokainin "büyük olasılıkla Güney Amerika'dan geldiğini ve piyasa değerinin çok büyük olduğunu" söyledi.

Polis ayrıca, kokainin çok saf olmasının, maddeyle temas edebilecek herkes için bir sağlık riski olabileceği uyarısında bulundu.

Savcıların, soruşturmada ABD'li ve Avrupalı güvenlik güçleriyle işbirliği yaptığı da kaydedildi.

PARTNERÇıkan haberler sonrası flaş açıklama!Çıkan haberler sonrası flaş açıklama!
Türkiye'den bu hafta Almanya'ya 10 kişi sınır dışı edilecekTürkiye'den bu hafta Almanya'ya 10 kişi sınır dışı edilecek
Kamışlı kent merkezinde 3 ayrı patlama meydana geldiKamışlı kent merkezinde 3 ayrı patlama meydana geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

1300 TL verilecek! İşte şartlar

1300 TL verilecek! İşte şartlar

Şoke eden bakirelik açıklaması! 'Esneğim...'

Şoke eden bakirelik açıklaması! 'Esneğim...'

Ankara'da 'prizma' operasyonu!

Ankara'da 'prizma' operasyonu!

Bu uyarıya dikkat! Önünde 'L' harfini görmeden ödeme yapmayın

Bu uyarıya dikkat! Önünde 'L' harfini görmeden ödeme yapmayın

Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na 'temel atmama töreni' tepkisi

Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na 'temel atmama töreni' tepkisi

Fatih’te ölü bulunan 4 kardeşin cenazesi teslim alındı

Fatih’te ölü bulunan 4 kardeşin cenazesi teslim alındı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İran'dan dünyayı sarsacak iddia: ABD ve İsrail komplo kurdu

İran'dan dünyayı sarsacak iddia: ABD ve İsrail komplo kurdu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

ABD görüntüleri yayınladı! Bağdadi böyle öldürüldü!

ABD görüntüleri yayınladı! Bağdadi böyle öldürüldü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AB: Türkiye'ye yaptırımların çerçevesi belirlendi

AB: Türkiye'ye yaptırımların çerçevesi belirlendi

Türkiye'den bu hafta Almanya'ya 10 kişi sınır dışı edilecek

Türkiye'den bu hafta Almanya'ya 10 kişi sınır dışı edilecek

Kamışlı kent merkezinde 3 ayrı patlama meydana geldi

Kamışlı kent merkezinde 3 ayrı patlama meydana geldi

Lübnan'da banka çalışanlarından genel grev kararı

Lübnan'da banka çalışanlarından genel grev kararı

Şili’de diktatörlük anayasası değişiyor

Şili’de diktatörlük anayasası değişiyor

Irak Meclisi: Anayasa değişikliği halk oylamasına sunulacak

Irak Meclisi: Anayasa değişikliği halk oylamasına sunulacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.