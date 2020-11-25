Fransa korona önlemlerini gevşetiyor

Kapalı olan dükkanların hafta sonundan itibaren tekrar açılabileceği haberini veren Macron, ancak Fransızların sokağa çıkmak için, örneğin alışveriş yapmak istediklerinde, izin belgesi doldurmaya devam edeceklerini ifade etti. Macron, dışarıda yürüyüş ya da sporun ise hafta sonundan itibaren üç saatliğine 20 kilometreye yapılabileceğini kaydetti. Fransa'da Kasım ayından bu yana uygulanan önlemler uyarınca Fransızlar, sadece zorunlu hallerde dışarı çıkabiliyor ve hava almak için de bir saatliğine bir kilometreye kadar izin veriliyordu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "İkinci dalganın zirve noktası geçti" dedi.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Salı akşamı televizyonlardan canlı yayınlanan konuşmasında, Ekim sonunda alınan ikinci kapanma kararının gevşetileceğini duyurdu. İkinci dalganın zirve noktasını geride bıraktıklarını ve salgının hızını yavaşlattıklarını belirten Macron, çabaların karşılığını aldıklarını ve bundan sonra ilerlemeye devam etmeleri gerektiğini söyledi.

Şimdilik kapalı kalmaya devam edecek olan bar ve restoranların 20 Ocak'ta tekrar açılması planlanıyor. Ancak önümüzdeki haftalarda gelişmelerin takip edileceğini kaydeden Macron, 15 Aralık'tan itibaren sokağa çıkma yasaklarının kaldırılmasının düşünüldüğünü söyledi. Bu tarihe kadar saat 21.00'den 07.00'ye kadar sokağa çıkma yasağının devam edeceğine dikkat çeken Macron, koşullar izin verirse Aralık ortasından itibaren sinema ve tiyatroların da hizmet vermeye başlayabileceğini vurguladı.

Macron, geliştirilen korona aşılarına ilişkin de konuştu. Aşıyı zorunlu kılmayacağını söyleyen Macron, aşılamanın Fransa'da Aralık sonu veya Ocak başında başlayacağını tahmin ettiğini kaydetti.

Korona krizinden en ağır etkilenen Avrupa ülkelerinden biri olan Fransa'da şimdiye kadar 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Fransa'da vaka sayısının hızlı artışı üzerine Ekim sonunda tekrar kapanma kararı alınmış ve temel ihtiyaç amaçlı alışveriş ve doktor ziyaretleri dışında herkesin evde kalması istenmişti. Sadece okulların açık kalmasını izin verilmişti.

dpa, AFP/HS,TY

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