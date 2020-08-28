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Fransa: Koronavirüs aşısı yıl sonuna kadar hazır

DÜNYA HABERLERİ  | 28.08.2020 10:09 | Son Güncelleme

Fransa'nın başkenti Paris'te Covid-19 salgınında vaka sayılarının artması üzerine kentin tamamında maske kullanımı cuma gününden itibaren zorunlu hale gelecek.

Fransa: Koronavirüs aşısı yıl sonuna kadar hazır

Başbakan Jean Castex, düzenlediği basın toplantısında, ülkede salgının hızla yayılmasına karşı sokağa çıkma kısıtlaması getirmemek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Ülkede 19 bölgenin salgın açısından "kırmızı bölge" listesine eklendiğini ifade eden Castex, Paris Valiliğinin kararıyla kentin tamamında maske kullanımının zorunlu olacağını bildirdi.

Castex ayrıca, tüm okullarda öğretmenlerin ve 11 yaşından büyük öğrencilerin maske takmasının zorunlu hale geldiğini belirtti.

“AŞI YIL SONUNA KADAR BULUNACAK”

Sağlık Bakanı Olivier Veran da bir haftada yaklaşık 800 bin test gerçekleştirdiklerini, hedefin bu sayıyı 1 milyona çıkarmak olduğunu aktardı.

Olivier Veran, Covid-19 aşısının 2020 yılı sonu ve 2021 yılı başında kullanıma hazır olacağını duyurdu.

Fransa'da dün günlük vaka sayısı 5 bin 429'a ulaşmıştı. Bu nisandan bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı olmuştu.

Hükümet, virüsün Fransa’daki bölgelerin yüzde 20’sinde dolaşmasına rağmen okulların gelecek hafta açılması konusunda geri adım atmıyor.

Fransa’da salgın yüzünden şu ana kadar 30 bin 500’den fazla kişi hayatını kaybetti.

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