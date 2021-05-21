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Fransa, kültür-sanat aktivitelerinde harcamaları için gençlere 300 euro veriyor

21.05.2021 18:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa'nın daha önce 14 bölgesinde denenen kültür-sanat uygulaması, bundan sonra ülkenin dört bir yanındaki 18 yaşındaki gençler için geçerli olacak. Böylece 800 bin genç bu uygulamayı yükleyerek kartlarındaki 300 euro'yu kültür ve sanat aktivitelerinde harcayabilecek.

Fransa, kültür-sanat aktivitelerinde harcamaları için gençlere 300 euro veriyor

Fransa'nın daha önce 14 bölgesinde denenen kültür-sanat uygulaması, bundan sonra ülkenin dört bir yanındaki 18 yaşındaki gençler için geçerli olacak.

Böylece 800 bin genç bu uygulamayı yükleyerek kartlarındaki 300 euro'yu kültür ve sanat aktivitelerinde harcayabilecek.

Gençler bu kartla sinemalara, müzelere gidebilecek; kitap ya da sanat malzemeleri alabilecek; dans kurslarına yazılabilecek; müzik enstrümanı alabilecek ya da bu alandaki çeşitli internet sitelerine online üyelik gerçekleştirebilecek.

Fransa'da pandemi yüzünden altı ay kapalı kalan sinemalar ve müzeler bu hafta açıldı; ancak henüz sektör pandeminin etkilerinin üstesinden gelemedi.

2017 yılındaki seçimlerde bu kartı vaatleri arasında koyan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 30 saniyelik TikTok ve Instagram videosında bu kart sayesinde gençlerin gerçekleştirebileceği etkinlikleri sıraladı.

18 yaşındaki gençlerin kartı yükledikten sonra bu parayı harcamak için iki yıl süresi olacak.

Deneme aşamasında yüklenen para ilk başta 500 euro olsa da, daha son bu bütçenin bir kısmının daha küçük yaştaki çocuklara verilmesi kararlaştırıldı.

Telefona yüklenebilen uygulama sayesinde gençler yaşadıkları yerlerde düzenlenen kültür-sanat aktivitelerini de görebiliyor.

Pandemi yüzünden konser salonları, tiyatro ve sinemalar yüzde 35 kapasite ile çalışacak.

Bu işletmeler son altı aydır kapalıydı.

Daha yeni 19 yaşına basmış Fransız gençler ise uygulamadan yararlanamadıkları için şikayetçi.

Macron'un muhalifleri ise bu adımı gelecek yıl düzenlenecek başkanlık seçimlerinde oy toplama taktiği olarak görüyor.

Deneme aşamasında uygulamayı kullanan 164 bin genç en çok kitap ya da müzik enstrümanı satın almayı, sinemaya gitmeyi tercih etti.

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