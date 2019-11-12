Fransa: ‘Kürtler Hiçbir Fransız Cihatçıyı Serbest Bırakmadı’

Türkiye'nin batılı cihatçıları sınır dışı etmeye başlaması, Suriye'ye en çok cihatçı militan gönderen ülke olan Fransa'da eleştirileri yükseltti. Fransa Genelkurmay Başkanı General François Lecointre, Suriye'de Kürt güçlerinin elinde bulunan tek bir Fransız cihatçının bile salıverilmediğini ve durumun kontrol altında olduğunu" açıkladı. Fransız aşırı sağ partileri, bu adımın ardından, Türkiye ile AB'nin üyelik müzakerelerinin tamamen kesilmesini istedi. Fransız BFM TV kanalına konuk olan Genelkurmay Başkanı Fançois Lecointre, Şamal Operasyonu çerçevesinde Fransa'nın 1000 askerinin Suriye ve Irak'ta görev yaptığını, ancak ABD'nin askerlerini çekme kararı ve Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği askeri operasyonun ardından "askerlerini Irak'a kaydırdıklarını" teyit etti. General Lecointre, "Bir gün Suriye'nin kuzeyindeki durumun böyle sonuçlar verebileceğini bilmemize rağmen, Türkiye'nin operasyonu karşısında şaşırdık. An itibariyle, şimdilik, hiçbir DAEŞ tutsağı Kürtler tarafından serbest bırakılmadı. Tutsaklar halen Kürtler tarafından tutuluyorlar" diye konuştu.

LCI haber kanalı ise, Türkiye tarafından gönderilen cihatçıların Kürtler tarafından serbest bırakılan cihatçılar olup olmadığının açıklanmadığını belirterek, gönderilen 11 cihatçının 4'ünün kadın, 7'sinin ise çocuk olduğunu belirtti. "IŞİD Musul ve Kerkük'te yeniden örgütleniyor Fransız Genel Kurmay Başkanı, "Suriye'de problem güçlerimizi kaydırmak değil, neden orada olduğumuz. Oradaki varlık nedenimiz, IŞİD’e karşı mücadele etmek ve yenmek. Ve bunun için müttefiklerimize nasıl yardım edebiliriz? Asıl soru budur. Zira alanda mücadele devam ediyor. Koalisyon güçleri de, Irak'ta mücadele etmeye devam ediyor. Irak güçlerine yardım eden ordumuz, Şamal Operasyonu çerçevesinde 26 bin askere eğitim verdi. Ancak örgüt henüz bitmedi ve mücadele devam ediyor. DAEŞ, Kerkük ve Musul bölgesinde yeniden örgütleniyor" dedi. IŞİD ile mücadelede Fransa ve Amerikan ordusu ile politikacılarının ciddi bir kültür farkı yaşadığına da dikkat çeken General Lecointre, “Irak'ta ya da Suriye'de çatışma yalnızca askeri başarı ile aşılamaz. Ancak insanların, barış ve refaha ulaşma perspektifi olduğunda bu savaş bitecek. Askerlik görevimin sonları yaklaşıyorum. Ve tecrübelerim ışığında şunu gördüm. Fransa, politik bir hedefe ulaşmak için bu mücadelede var. Askeri harekat, baştan arzulanan politik bir hedefi ortaya çıkarmak için, ona zemin hazırlamak için. Ama Amerikalılar, düşmanı yok etmek için oradalar, düşmanı yok ettikten sonra politik çözümü düşünüyorlar. Bu çok kültürel bir fark. Bizim için önce politik hedef, buna göre askeri bir müdahale olup olmayacağı kararı veriliyor. Biz IŞİD bitene ve Suriye'de politik bir perspektifle barışa geçilene kadar mücadeleye devam edeceğiz" diye konuştu.

Fransız Dışişleri Bakanlığı ise, “cihatçılar ve onların ailelerinin düzenli olarak Fransa'ya gönderildiğini, bu kişilerin uçaktan inip Fransa'ya ayak basar basmaz tutuklanacağını" dile getirdi. Fransa ve Türkiye arasında imzalanan Cazeneuve Protokolünü hatırlatan Dışişleri, bu protokol çerçevesinde Türkiye ile cihatçı gönderme sürecinin başarılı bir şekilde yürütüldüğünü de dile getirdi. Aşırı sağdan Türkiye'ye sert tepki Türkiye'nin cihatçıları Avrupa'ya göndereceği açıklaması, Fransa'da özellikle sağ ve aşırı sağ partiler içinde sert eleştirilere yol açtı. Aşırı sağ parti Rassemblement National (RN) lideri Marine Le Pen, Türkiye'nin tutumu karşısında, Fransa'nın da sert yanıt vermesi gerektiğini söyledi. Le Pen, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Türkiye'nin NATO üyeliği askıya alınmalı, milyarlarca Euro’luk göçmen yardımı ve AB üyelik müzakereleri tümüyle kesilmeli ve AB'ye girişi kesin bir dille reddedilmeli. AB vatandaşlarının vergisi, Erdoğan rejimini finanse edemez" mesajını paylaştı. Marine Le Pen, cihatçıların Fransa'ya dönmesine ise karşı olduklarını söyledi.