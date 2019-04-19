Dadı dizisinin haşarı çocuğu bakın şimdi ne yapıyor!

Dadı dizisinin haşarı çocuğu bakın şimdi ne yapıyor!

Arvor açıklamasında, "Libya'dan Tunus'a girmeye çalışan Fransız vatandaşlarının, Libya'daki Fransız büyükelçisinin koruma ekibi olduğunu belirterek, Tunus makamlarının bu kişilerden alınan silah ve mühimmatları Fransa'ya teslim edeceğini" belirtti.

Fransa'nın Tunus Büyükelçisi Olivier Poivre d’Arvor da konuya ilişkin bugün yazılı açıklama yaptı.

Paris yönetiminin, 13 Fransız vatandaşının, Libya'daki Fransız büyükelçisini korumakla görevli personeli olduğunda ısrar etmesine rağmen bölge basını Fransız askeri danışmanlarının Garyan kentinde Halife Hafter birliklerine yardım ettiğini yazdı.

Zubeydi, ilk grupta Libya'dan hareket eden iki botla Tunus kara sularına girdiğini tespit ettiklerini, bottaki 11 diplomatik pasaport taşıyan Avrupa vatandaşını Cerbe Adası'na çıktıklarında silahlarıyla teslim aldıklarını duyurmuştu.

Tunus Savunma Bakanı Zubeydi, önceki gün basına yaptığı açıklamada, diplomatik pasaport taşıyan 13'ü Fransız toplam 24 Avrupa vatandaşının iki ayrı grup halinde Libya üzerinden Tunus'a girmeye çalıştığını söylemişti.

Buna karşın, Tunus makamlarından Fransız büyükelçisinin açıklamasına ilişkin henüz yeni bir yanıt gelmedi.

"Fransa, diplomatik teamüllere ve Tunus'un egemenliğine uygun şekilde hareket etmiştir. Fransa ve Tunus, Libya krizinin çözümünde yan yana hareket etmektedir. Bazı haber organlarıysa, yalan iddialarla asılsız bir kriz yaratmaya çalışmaktadır."

Arvor, daha önce Tunus Dışişleri, Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına bilgi verildiğini ileri sürerken, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Fransız vatandaşlarının Libya'da Fransa'nın Trablus Büyükelçisi'ni korumak için kullandığı ekipmanları sınıra getirdiğini savunan Arvor, Fransa'nın Tunus Büyükelçiliğinden bir personelin de sınırda hazır beklediğini aktardı.

Benzer şekilde pazar günü diplomatik pasaportlu 13 Fransız vatandaşının karadan Tunus'a girmeye çalıştığını aktaran Zubeydi, "Tamamı diplomatik pasaport taşıyan 13 Fransız vatandaşı Ras el-Cedir Sınır Kapısı'ndan giriş yaptı. Beraberlerinde silah ve mühimmat vardı. İlk başta bunları teslim etmek istemediler. Ancak sonrasında silahsızlanmayı kabul ettiler." diye konuşmuştu.

Ancak Zubeydi, açıklamalarında Fransız makamlarının kendilerini bilgilendirdiğine ilişkin bir detay paylaşmamıştı.

- Libya'da UMH, Fransa ile anlaşmaları askıya aldı

Buna karşın, dün basına yansıyan haberlerin ardından Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Halife Hafter'i desteklediği için Fransa ile güvenlik ve eğitim başta olmak üzere birtakım anlaşmaları askıya aldı.

Tunus'tan yayın yapan bir haber sitesi de Libyalı kaynaklara dayandırdığı haberinde, Fransız askeri danışmanların Halife Hafter'in Trablus'a yönelik askeri operasyonuna destek verdiğini ileri sürdü.

"Tunus Şimdi Ağı" isimli internet sitesi, Fransız askeri danışmanlarının Trablus'a 75 kilometre uzaklıktaki Garyan kentinde bulunduğunu, "insansız askeri hava araçlarıyla inceleme yaparak bu bilgileri Hafter güçlerine aktardığını" yazmıştı.