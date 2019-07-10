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Fransa: “Libya’da Haftar’ın elinde bulunan anti-tank füzeleri kullanılmaz durumdaydı”

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2019 17:24 | Son Güncelleme

Libya’nın doğu ve güney kesimini elinde bulunduran General Halife Haftar güçlerinin BM’nin desteklediği Meşru Libya hükümetine karşı saldırı merkezi olarak kullandığı Giryan’ı kaybetmesinin ardından Fransa’ya ait anti tank füzelerini ele geçirmesi üzerine Fransa bir açıklama yaparak söz konusu tankların Libya’daki Fransız özel kuvvetlerinin terörizme karşı mücadelesinde savunma silahları olduğunu ve imha edilmek üzere bir depoda bulundurulduğunu açıkladı.Fransa Ordu Bakanlığı Giryanda Halife Haftara ait güçlerin kullanığı bir silah deposunda ele geçirilen anti-tank füzelerinin satılma veya Libya ihtilafında herhangi bir tarafa transfer niyetinin bulunmadığını söyledi.

Libya’nın doğu ve güney kesimini elinde bulunduran General Halife Haftar güçlerinin BM’nin desteklediği Meşru Libya hükümetine karşı saldırı merkezi olarak kullandığı Giryan’ı kaybetmesinin ardından Fransa’ya ait anti tank füzelerini ele geçirmesi üzerine Fransa bir açıklama yaparak söz konusu tankların Libya’daki Fransız özel kuvvetlerinin terörizme karşı mücadelesinde savunma silahları olduğunu ve imha edilmek üzere bir depoda bulundurulduğunu açıkladı.
Fransa Ordu Bakanlığı Giryanda Halife Haftara ait güçlerin kullanığı bir silah deposunda ele geçirilen anti-tank füzelerinin satılma veya Libya ihtilafında herhangi bir tarafa transfer niyetinin bulunmadığını söyledi. BM Libya’ya silah satış yasağı koymuştu.
Halife Haftar güçlerinin BM’nin Libya’nın meşru hükümet Milli Mutabakat hükümetini yıkmak için Trablus’a saldırı merkezi olarak kullandığı Giryan şehrini 26 Haziran’daki savaşta kaybetmesinin ardından Trablus’un güneyinde dağlık bölgede Haftar güçlerine ait silah deposunda Fransa’ya ait 4 ait Javelin anti-tank füzesinin ele geçirildiği New York Times gazetesinde haber olarak yer almıştı.
Fransa Ordu Bakanlığı yaptığı açıklamada söz konusu füzelerin, Libya’da konuşlandırılmış Fransız askeri birliğinin istihbarat ve teröre karşı mücadelesinde savunma maksatlı bulundurulduğunu belirterek, “Hasarlı ve kullanılmayan cephane imha edilmeden önce geçici olarak bir depoda stoklandı” dedi.
Fransa, 2016’dan beri ilk defa özel güçlerinin Libya’da konuşlandırılmış olduğunu kabul etti. Fransa’nın Libya’da ne kadar özel kuvvetinin bulunduğu açıklanmadı.
Fransa, İslamcı militanlara karşı savaşta faydalı gördüğünü ileri sürerek General Halife Haftar’a büyük bir destek sağlıyor.
Fransa Ordu Bakanlığı, “Fransa uzun süredir Trablus, Sirenika, ve Sahil kesimlerinde terörizme karşı mücadele eden Libya’daki kuruluşları destekliyor. Bu mühimmatın Libya’da herhangi bir kişiye satılması, devredilmesi veya ödünç verilmesi söz konusu değil” dedi.

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