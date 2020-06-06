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  4. Fransa: ‘’Mağrip El Kaidesi’nin Lideri Öldürüldü’’

Fransa: ‘’Mağrip El Kaidesi’nin Lideri Öldürüldü’’

06.06.2020 03:09 | Son Güncelleme

Fransa, yedi yılı aşkın süredir peşinde olduğu terör örgütü El Kaide’nin Kuzey Afrika lideri Abdelmalek Droukdel’in Fransız askerlerince Mali’de düzenlenen bir operasyonda öldürüldüğünü açıkladı

Fransa: ‘’Mağrip El Kaidesi’nin Lideri Öldürüldü’’

Fransa, yedi yılı aşkın süredir peşinde olduğu terör örgütü El Kaide’nin Kuzey Afrika lideri Abdelmalek Droukdel’in Fransız askerlerince Mali’de düzenlenen bir operasyonda öldürüldüğünü açıkladı.

Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanı Florence Parly Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, ‘’3 Haziran’da Fransız ordu güçleri, yerel ortakların desteğiyle, Mağrip El Kaidesi’nin emiri Abdelmalek Droukdel’i ve onun en yakınındaki çok sayıda kişiyi Mali’nin kuzeyinde düzenlenen bir operasyonda öldürdü’’ ifadesini kullandı.

Parly, bölgede sayıları 5.100 civarında olan Fransız askerlerinin 19 Mayıs’ta da Muhammed el Mrabat adlı, IŞİD’in Batı Afrika’daki koluna mensup önemli bir militanı yakaladığını belirtti. Fransız bakan, ‘’Güçlerimiz yerel ortaklarla birlikte bu kişilerin izini sürmeye aralıksız biçimde devam edecek’’ dedi.

Droukdel Kuzey Afrika’daki en deneyimli militanlardan biriydi. Fransa’nın 2013 yılındaki askeri müdahalesinden önce Mali’nin kuzeyindeki bölgelerin İslamcı militanların kontrolu altına girmesinde rol oynayan Droukdel’in, Cezayir’in kuzeyindeki dağlarda gizlendiği düşünülüyordu. Mağrip El Kaidesi 2013 yılına kadar bölgede çok sayıda can kaybına neden olan saldırılar düzenlemiş, daha sonraysa bölünerek, birçok militanı o dönemde Irak, Suriye ve Libya’da topraklar ele geçiren IŞİD’e geçmişti.

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