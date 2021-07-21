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Fransa "Maraş Açılımını" BM Gündemine Getiriyor

21.07.2021 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından, BM Güvenlik Konseyi'nin bu ayki dönem başkanı olarak konuyu bugün Konsey gündemine getireceklerini açıkladı

Fransa "Maraş Açılımını" BM Gündemine Getiriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'inci yıldönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada Maraş'ın yüzde 3,5'lik bölümünün askeri bölge olmaktan çıkarılacağı yolundaki açıklamasına AB ve ABD'den sonra Fransa da tepki gösterdi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Kıbrıs Rum yönetimine verdikleri desteği açıkladı, BM Güvenlik Konseyi'nin bu ayki dönem başkanı olarak konuyu bugün BMGK gündemine getireceklerini açıkladı.

Le Drian, Erdoğan'ın açıklamalarının ardından, Kıbrıs Rum tarafından gelen talep üzerine, Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides ile görüştü.

Fransız Dışişleri Bakanlığı, görüşmenin ardından yazlı bir açıklama yaparak, Erdoğan'ın yeni adımının, "Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı bir çözüm bulunması amacıyla müzakerelerin acilen yeniden başlatılması için gerekli olan güvenin yeniden tesis edilmesi çabalarını zedelediğini" bildirdi. Erdoğan'ın "tek taraflı ve eşgüdümsüz olarak attığı bu adımdan üzüntü duyulduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"BM Güvenlik Konseyi'nin aylık başkanlığını yürüten Fransa, BM Güvenlik Konseyi'nin 550 ve 789 sayılı kararlarına tam uyum çağrısında bulunuyor, konuyu bugün Konsey’de yapılacak istişarelerde gündeme getireceğiz. Fransa, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından onaylanan, iki toplumlu ve iki bölgeli bir federasyona dayanan ve iki topluluğa siyasi eşitliklerinin tam garantisini sunan çerçeveye bağlılığını yeniden teyit eder."

Fransa'nın açıklaması öncesinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile KKTC Ersin Tatar'ın açıklamalarını kınamış ve konuyu BM gündemine getirmek için müttefiklerle birlikte hareket ettiklerini belirtmişti.

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