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Fransa mayın avlama gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 11:21 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Fransa Donanması'na ait M-653 borda numaralı 'FS Capricorne' adlı mayın avlama gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Fransa Donanması'na ait M-653 borda numaralı 'FS Capricorne' adlı mayın avlama gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı. Marmara Denizi'nden bugün saat 08.15'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Fransa Donanması'na ait M-653 borda numaralı 'FS Capricorne' adlı mayın avlama gemisi, Boğaz'da manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu dönerek, saat 10.15 sıralarında Çanakkale önlerine geldi. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen mayın avlama gemisine, güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. Fransa Donanması'na ait M-653 borda numaralı 'FS Capricorne' adlı mayın avlama gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

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