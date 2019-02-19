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Fransa Meclisinde “İsrail devletine karşıtlığın suç sayılması” yasası

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.02.2019 13:54 | Son Güncelleme

Fransa’da Yahudi karşıtlığını cezalandıran yasaların yetersiz olduğunu düşünen yaklaşık 30 milletvekili İsrail devleti karşıtlığının da suç sayılması için yasa çıkarılmasını talep ediyor.Fransa’da birçok partinin vekili İsrail devletine karşı düşmanlığın cezalandırılması için meclis oylamasına yasa teklifi sunulacağını açıkladı.

Fransa’da Yahudi karşıtlığını cezalandıran yasaların yetersiz olduğunu düşünen yaklaşık 30 milletvekili İsrail devleti karşıtlığının da suç sayılması için yasa çıkarılmasını talep ediyor.
Fransa’da birçok partinin vekili İsrail devletine karşı düşmanlığın cezalandırılması için meclis oylamasına yasa teklifi sunulacağını açıkladı. Haftalardır İsrail devleti düşmanlığının suç sayılması için yeni bir yasa üzerinde çalıştığı öğrenilen vekiller, yasa teklifini meclise bir an önce sunmaya hazırlanıyor. Farklı partiden yaklaşık 30 vekil, üzerinde çalıştıkları yasanın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Yahudi Kurumları Temsil Konseyinin (CRİF) düzenlediği yemeğe katılmasından önce netleşeceğini duyurdu. Hükümet partisi LREM (Yürüyen Cumhuriyet) vekili Sylvain Maillard yaptığı açıklamada "İsrail düşmanlığı Yahudi düşmanlığının yeni şekildir" dedi.
Öte yandan Kudüs’te 2008 yılında Fransa Onur Nişanı alan ve İsrail’e yerleşip İsrail vatandaşlığını alan duayen gazeteci Charles Enderlin, Twitter üzerinden yasayı eleştirdi ve "Fransa’da siyonizm karşıtlığını suçlayan bir yasa mı? İsrail aşırı sağı ve milliyetçileri tarafından siyonizm karşıtı olmakla suçlanan biri olarak sanırım ben de İsrail siyaseti hakkındaki analizlerim sebebiyle bu yeni yasadan ötürü cezalandırılacağım" paylaşımı yaptı.

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