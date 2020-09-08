Fransa MED 7 Ülkeleriyle Doğu Akdeniz ve Libya'yı konuşacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği üyesi olan Akdeniz ülkelerini Korsika adasında 10 Eylül'de MED 7 zirvesinde bir araya getiriyor. Toplantının gündeminde Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan kriz ve Libya'daki son durum var.

Macron'un ev sahipliğinde 7'ncisi yapılacak olan MED 7 zirvesine, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Malta, Yunanistan ve Portekiz katılacak. Elysee kaynaklarından edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AB liderlerinin toplantısı öncesinde Türkiye'yi ilgilendiren her iki dosya konusunda da AB üyesi Akdeniz ülkelerinden bir uzlaşma çıkması için çalışacak.

Macron, Akdeniz ülkeleri arasında Libya ve Doğu Akdeniz'deki duruma ilişkin Türkiye'ye karşı bir fikir birliği sağlayarak, 24-25 Eylül tarihlerinde Brüksel'de yapılacak gayriresmi liderler zirvesinde, daha ortak bir tavır sergilenmesini istiyor.

7 Akdeniz ülkesinin lideri MED 7 zirvesinde ayrıca, Avrupa ekonomilerini Corona virüsü salgınından ayağa kaldırmayı amaçlayan yardım planı, İngiltere’nin AB’den ayrılması (Brexit) ve iklim politikalarını da ele alacak.