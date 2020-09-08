Fransa MED 7 Ülkeleriyle Doğu Akdeniz ve Libya'yı konuşacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği üyesi olan Akdeniz ülkelerini Korsika adasında 10 Eylül'de MED 7 zirvesinde bir araya getiriyor. Toplantının gündeminde Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan kriz ve Libya'daki son durum var.
Macron'un ev sahipliğinde 7'ncisi yapılacak olan MED 7 zirvesine, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Malta, Yunanistan ve Portekiz katılacak. Elysee kaynaklarından edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AB liderlerinin toplantısı öncesinde Türkiye'yi ilgilendiren her iki dosya konusunda da AB üyesi Akdeniz ülkelerinden bir uzlaşma çıkması için çalışacak.
Macron, Akdeniz ülkeleri arasında Libya ve Doğu Akdeniz'deki duruma ilişkin Türkiye'ye karşı bir fikir birliği sağlayarak, 24-25 Eylül tarihlerinde Brüksel'de yapılacak gayriresmi liderler zirvesinde, daha ortak bir tavır sergilenmesini istiyor.
7 Akdeniz ülkesinin lideri MED 7 zirvesinde ayrıca, Avrupa ekonomilerini Corona virüsü salgınından ayağa kaldırmayı amaçlayan yardım planı, İngiltere’nin AB’den ayrılması (Brexit) ve iklim politikalarını da ele alacak.
Berlin süreci ile Libya konusunda çözüm arayan, Türkiye-Yunanistan krizinde de arabulucu rolünü üstlenen Almanya ise, Akdeniz'e kıyısı olmaması nedeniyle zirveye dahil edilmiyor.
Macron-Miçotakis görüşmesi
Korsika toplantısına Yunanistan Başbakanı Kriyakos Miçotakis de katılacak. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 10 Eylül'de yapılacak toplantı öncesinde Miçotakis ile baş başa görüşecek. Toplantı sonrasında ise basın toplantısıyla alınacak kararlar açıklanacak.
Bu arada Fransa'nın Yunanistan'a 18 adet Rafale savaş uçağı satması da gündemde. Fransa Cumhurbaşkanlığı kaynakları bu satışla ilgili sorulara, "Durumun hassasiyeti göz önünde bulundurulduğunda, Yunanistan'ın askeri varlığını güçlendirmesi gereği ortada" yanıtını vermekle yetiniyor.
Yunan hükümetinden ise, "Yunanistan silah edinmeyi, kadrosunu güçlendirmeyi ve savunma sanayisini yenilemeyi düşünüyor" açıklaması geldi. Yunan hükümet sözcüsü Stelios Petsas, gazetecilere verdiği demeçte, "Silahlı kuvvetlerimizi güçlendirmek için müttefiklerimizle görüşüyoruz" dedi.
Yunan medyası da Fransa’nın yanı sıra başka ülkelerle de savaş uçağı alımı için görüşmelerin sürdüğünü yazdı.