Fransa: Milli Görüş 2,5 milyon euro yardım talebini geri çekti

Derneğe yapılacak yardım, Fransa İçişleri Bakanı'nın tepkisini çekmişti.Fransa'da Strasbourg Belediye Meclisi'nin Milli Görüş'e ait bir caminin inşası için 2,5 milyon euro mali yardımda bulunma kararıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Bu karar nedeniyle geçen ay Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin tarafından eleştirilen Strasbourg Belediye Başkanı Jeanne Barseghian, Milli Görüş Fransa İslam Konfederasyonu'nun (CIMG) mali destek talebini geri çektiğini duyurdu. Belediye Başkanı Barseghian, CIMG'nin, "finansman planını sağlamlaştırma ihtiyacı" nedeniyle böyle bir karar aldığını belirtti. Barseghian'ın açıklamalarının yer aldığı mektup yerel bir gazete olan Dernieres Nouvelles d'Alsace tarafından yayımlandı.

Barseghian, Milli Görüş derneğine 2,5 milyon euro mali destekte bulunulmasına prensipte verilen onaya rağmen, Strasbourg Belediyesi'nin, "şu anki durumda caminin inşasının devamı için herhangi bir ödeme yapmayacağını" ifade etti.

Milli Görüş derneğine ödenmesi gündemde olan kamu parası nedeniyle Fransa İçişleri Bakanı Darmanin, Strasbourg Belediye Başkanı Barseghian'ı yabancı ülkelerin Fransız topraklarına "karışmasına" yardımcı olmakla suçlamıştı.