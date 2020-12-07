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Fransa Mısır'a silah satışını sürdürecek

07.12.2020 17:32 | Son Güncelleme:
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Fransa Mısır'a silah satışını sürdürecek

Mısır Devlet Başkanı El Sisi’yi Elysee Sarayı’nda ağırlayan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Mısır’a insan hakları koşuluna bağlı olmadan silah satışına devam edeceklerini söyledi.

Fransa'nın başkenti Paris'e resmi bir ziyaret gerçekleştiren Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah El Sisi ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ikili görüşmelerinin ardından Elysee Sarayı'nda ortak bir basın toplantısı düzenledi. Macron, toplantıda yaptığı açıklamada, Fransa'nın Mısır'ın bölgedeki terörle mücadele yeteneğini zayıflatmak istemediğini belirterek insan hakları koşuluna bağlı olmadan Mısır'a silah satışına devam edeceklerini vurguladı.

İnsan hakları konusunda boykot yerine diyalogtan yana olduğunu ve fikir ayrılıkları konusunda açıkça konuşulabileceğini söyleyen Macron, "Ekonomi ve savunmadaki işbirliğini bu fikir ayrılıklarına bağımlı kılmak istemiyorum. Her şeyden önce ulusların egemenliğine, meşru ve karşılıklı çıkarlara saygı duyulmasına inandığım için" şeklinde konuştu.

Macron, ikinci olarak da boykot politikası yerine diyaloğu tercih eden bir politikanın daha verimli olacağını düşündüğünü ifade etti.

"Güven ve açıklık içinde konuştuk"

Boykotun Kahire'nin terörle mücadeledeki etkinliğini zayıflatabileceğini dile getiren Macron sözlerini, "Açık diyalog, Fransa ve Mısır arasında stratejik bir ortaklık söz konusu olduğu için mümkün" şeklinde sürdürdü. El Sisi'yle insan hakları konusunda güven ve açıklık içinde konuştuklarını aktaran Macron, dinamik, aktif ve bütünleştirici bir sivil toplumun aşırılığa karşı en iyi kale olduğunu kaydetti.

Mısır'da tanınmış üç insan hakları savunucusunun serbest bırakılmasından memnuniyet duyduğunu söyleyen Macron, bunu "açıklığın bir işareti" şeklinde değerlendirdi.

Uluslararası Af Örgütü ve diğer insan hakları örgütleri, El Sisi'nin ziyareti öncesi Macron'a çağrı yaparak Mısır'daki siyasi tutukluların serbest bırakılması için El Sisi'ye baskı yapmasını istemiş ve bu kişilerin keyfi olarak tutuklandıklarına dikkat çekmişti.

El Sisi'ye teşekkür

Macron, görüşme ayrıca El Sisi'ye Muhammed Peygamber karikatürleri nedeniyle Müslüman ülkelerde Fransa'ya karşı başlatılan "nefret kampanyasına" destek vermediği için teşekkür etti. El Sisi, üç günlük resmi bir ziyaret için Pazar günü Paris'e gelmişti. Macron ve El Sisi'nin siyasi konulara ilişkin görüşmelerini sürdürecekleri bildirildi.

dpa,AFP/HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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