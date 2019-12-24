HABER

Fransa, mutfakta bulunan 13. yüzyıldan kalma Cimabue tablosunun ülke dışına satışını yasakladı

24.12.2019 19:38 | Son Güncelleme

Yaşlı bir kadının mutfağındaki elektrikli ocağın üzerinde asılı tablonun, Rönesans öncesi dönemin ressamlarından Cimabue'ye ait olduğu ortaya çıktı. Fransa hükümeti, tablonun ülke dışına satışını yasakladı.

Fransa, mutfakta bulunan 13. yüzyıldan kalma Cimabue tablosunun ülke dışına satışını yasakladı

Fransa'da yaşlı bir kadının mutfağındaki elektrikli ocağın üzerinde asılı tablonun, 13. yüzyılda yaşayan Rönesans öncesi dönemin essamlarından, Cenni di Pepo adıyla da bilinen Cimabue'ye ait olduğunun anlaşılması sanat dünyasını sarstı. Fransa hükümeti tablonun ülke dışına çıkışını yasakladı.

30 aylık yasak süresince "ulusal hazine" olduğuna karar verilen tabloyu satın almak için para bulunacak.

Geçen Eylül ayında bulunan tablo, açık artırmada 27 milyon dolara satılmıştı.

'**İsa'yla Alay**' nasıl bulundu?

20,3 santimetreye 28,5 santimetre ölçülerindeki "İsa'yla Alay" adlı küçük eser, bir mezatçının Paris'in 90 kilometre kuzeyindeki Compiegne'deki evine yaptığı ziyaret sırasında fark edildi.

Kadın 90'lı yaşlarındaydı ve bir huzurevine taşınmıştı.

Evin boşaltılması için de eşyaların envanteri yapılıyordu.

Mezatçı Philomène Wolf tabloyu, açık plan mutfaktaki elektrik ocağının üzerinde, oturma odasına uzanan duvarda buldu. Ev satılmıştı.

Wolf Fransız basınına yaptığı açıklamada, "Eşyayı düzenlemek ve boşaltmak için bir haftam vardı. Programımda boşluk yaratmak zorunda kaldım. Yoksa hepsi çöpe gidecekti" dedi.

Paris'teki uzmanların Cimabue'ye ait olduğunu doğruladığı tablo açık artırmayla satışa sunuldu.

Alıcının kimliği açıklanmasa da, ABD'de yaşayan, İtalyan Rönesansı'nda uzmanlaşan iki Şilili koleksiyoncu olduğu sanılıyor.

Cimabue tablosu neden önemli?

Cimabue daha resmi Bizans tarzına kıyasla, insanları daha gerçekçi resmeden ilk İtalyan ressamlarından biriydi.

Floransa ve Roma'da fresk ressamı olarak bilinen sanatçı, Floransa'da Rönesans'ın başlangıcının işaretini verdi ve 14. yüzyılın büyük Floransalı ressamı Giotto'nun hocası olduğu düşünülüyor.

"İsa'yla Alay", "Adanmışlığın Diptiki" olarak bilinen, 1280'li yıllarda yaptığı çalışmasından geriye kalan üç tablodan biri. Diğer tablolardan biri New York'ta, diğeri de Londra'da sergileniyor.

Onun için bir otomobil parası harcadı! Aylık masrafı ise... Onun için bir otomobil parası harcadı! Aylık masrafı ise...
Almanya’da Türkiye kökenli siyasetçinin evine saldırıAlmanya’da Türkiye kökenli siyasetçinin evine saldırı
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Demokrasinin bize ihtiyacı varAlmanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Demokrasinin bize ihtiyacı var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle büyüledi!

Göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle büyüledi!

Yerli otomobile ilişkin ikinci fotoğraf paylaşıldı

Yerli otomobile ilişkin ikinci fotoğraf paylaşıldı

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Bahçeli'den Kanal İstanbul açıklaması! ABD iddiasına sert tepki

Bahçeli'den Kanal İstanbul açıklaması! ABD iddiasına sert tepki

Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı

Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı

Eski Fenerbahçeli futbolcunun kayınvalidesi gölette boğuldu

Eski Fenerbahçeli futbolcunun kayınvalidesi gölette boğuldu

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Trump'a çağrı: ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulasın

Trump'a çağrı: ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulasın

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump: Kuzey Kore'nin Noel hediyesi belki füze değil, vazodur

Trump: Kuzey Kore'nin Noel hediyesi belki füze değil, vazodur

Bir haftada 20 atı öldüren kişi aranıyor!

Bir haftada 20 atı öldüren kişi aranıyor!

Almanya’da yolcu uçağı pistten çıktı

Almanya’da yolcu uçağı pistten çıktı

Rusya ve Türkiye, Libya krizinde temasların devamı konusunda anlaştı

Rusya ve Türkiye anlaştı!

Son dakika: İdlib'deki saldırılar nedeniyle 10 bin sivil daha Türkiye sınırına yöneldi

Binlerce sivil Türkiye sınırına yöneldi

Türkiye sınırına 120 bin Suriyeli akın etti

Türkiye sınırına 120 bin Suriyeli akın etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.