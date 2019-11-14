Fransa Müzeleri Diyarbakır’da

Versailles Sarayı, Louvre Müzesi, Pompidou Merkezi, Picasso Müzesi, Jacques Chirac Branly Müzesi, Paris Filarmoni Müzik Sitesi, Ulusal Müzeler Birliği ve Universcience Bilim Sitesi... Bunlar Fransa’nın önde gelen kültür kurumları... Bu kurumlar bünyesinde barındırdığı yüzlerce paha biçilmez eseri görmek birçok kişinin hayali. Bu eserler artık Diyarbakır’da. Ancak gerçekleri değil sanalları. Fransa’da 2017’de hayata geçirilen Micro-Folie dijital müze projesi, bu eserleri Diyarbakır’da sanatseverlerle buluşturdu. Dijital ortama aktarılan 250 eser, rehber eşliğinde dev ekrandan ve özel bir uygulama ile tabletlerden izlenebilecek. Ziyaretçiler, seçtikleri eserlerin bilinmeyen yönlerini keşfederek, tablet üzerindeki uygulama yardımıyla puzzle gibi oyunlar oynayabilecek. Dijital müze Diyarbakır’da bulunan Önce Çocuklar Derneği’nin girişimiyle Diyarbakır’da da açıldı. Dernek binasında açılan müzenin hedef kitlesi çocuklar olsa da, ilk gün yetişkinler ziyaret etti. Açılış öncesi bir konuşma yapan Önce Çocuklar Derneği Başkan Cevahir Sadak Düzgün, projenin Diyarbakır’da olmasının büyük önem taşıdığını söyledi. Düzgün, “Bizim için bu projenin ev sahipliğini yapmak çok önemli. Çünkü Dünya Mirası sayılan çok değerli eserleri burada ağırlayacağız. Bu eserler bizim açımızdan çok değerli çünkü hepimizin mirası artık. Bu eserleri Diyarbakır Kalesi gibi değerli bu coğrafyanın muhteşem zenginliklerinin misafiri yapmak bizim için ayrıca anlamlı” dedi.

Projeyi hayata geçiren Institut Français’nın Türkiye İletişim Müdürü Pınar Çorlu, amaçlarının sanat eserlerini tüm dünya ile buluşturmak olduğunu söyledi. VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Çorlu, “Aslında sıra dışı bir etkinlik çünkü La Villette tarafından oluşturuldu. Bu projenin amacı Fransa'daki 12 büyük müze Kültür Sanat Kurumu'nun bünyesinde bulunan eserleri, bunlar sanat eseri olabilir ya da müzik eseri olabilir, bütün toplumlara ulaşılabilir kılmak. Bunun için de yeni teknolojiler kullanıldı. Bütün eserlerin çok özel yüksek çözünürlükteki fotoğraf ya da kayıtları alınarak, bunlar özel bir uygulama ile tabletlere yüklendi. Özel bir yeni teknoloji programıyla, bütün ziyaretçiler tanıtıcı bir animatrisle eserleri ziyaret edecekler. İlgi duydukları eserlerin detayına inip, onunla ilgili gizli sırları öğrenecekler ya da onunla ilgili puzzle gibi oyunlar oynayacaklar” diye konuştu. Konuşmaların ardından açılan sergide ilk önce Mona Lisa ekrana geldi. Ardından diğer müzeler ve eserler. İzleyiciler önlerdeki tabletlerden eserleri yakından inceleme fırsatı buldu.