Fransa Neden Cihatçıların En Fazla Hedef Aldığı Avrupa Ülkesi?

Eylül ayında İtalya’nın Lampeduse Adası’na bir göçmen botuyla ulaşan Tunuslu, 21 yaşındaki Brahim Aouissaoui daha sonra Fransa’nın Nice kentine varmak için 1600 kilometre daha yol kat etti. Aouissaoui burada bir kilisede bıçaklı saldırı düzenlemesinin ardından terör bağlantısı şüphesiyle gözaltına alındı.

Ekim ayında yaşanan olayda Aouissaoui üç kişiyi bıçaklamasının ardından güvenlik güçlerince vuruldu ve tutuklandı. Yetkililer genç adamın eyleminin ardındaki nedeni ve terör bağlantısı olup-olmadığıyla ilgili ayrıntıları henüz açıklamadı.

Aoussaoui’nin bu saldırıda neden Fransa’yı seçtiği konusu gizemini koruyor ancak uzmanlar Fransa’nın son dönemlerde radikal İslamcılar’ın en fazla hedef aldığı Avrupa ülkesi olduğuna dikkat çekiyor.

Europol’un resmi verilerine göre Fransa 2014 yılından bu yana, Irak ve Suriye’de kurulan IŞİD’in saldırılarına en fazla maruz kalan Avrupa Birliği (AB) ülkesi. Bu saldırılarda yaklaşık 300 kişi yaşamını yitirdi.

İslam Fransa’daki en büyük ikinci din