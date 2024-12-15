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Fransa’nın denizaşırı toprağı Mayotte’yi Chido Kasırgası vurdu! Çok sayıda ölü var: "Belki bine, hatta birkaç bine ulaşacağız"

15.12.2024 22:08
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Fransa’nın denizaşırı toprağı Mayotte Adası’nı vuran Chido Kasırgası’nda ilk belirlemelere göre 14 kişi hayatını kaybetti. Mayotte Valisi Francois-Xavier Bieuville, 100'den fazla kişinin öldüğünden endişe ettiklerini belirterek "Belki bine, hatta birkaç bine ulaşacağız" dedi.

Fransa’nın denizaşırı toprağı Mayotte’yi Chido Kasırgası vurdu! Çok sayıda ölü var: "Belki bine, hatta birkaç bine ulaşacağız"

Fransa’nın Hint Okyanusu’ndaki denizaşırı toprağı Mayotte Adası’nı Chido Kasırgası vurdu. Yetkililer, ilk belirlemelere göre kasırgada 14 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Mayotte Valisi Francois-Xavier Bieuville ise, 100'den fazla kişinin öldüğünden endişe ettiklerini açıklayarak, "Bence kesinlikle birkaç yüz kişi olacak, belki bine, hatta birkaç bine ulaşacağız" dedi.

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Fransa İçişleri Bakanlığı, Mayotte’deki ölü sayısına ilişkin net sayı vermezken, can kaybının bu aşamada net olarak belirlenmesinin zor olduğunu ifade etti.

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90 YILDAN SONRA EN GÜÇLÜ KASIRGA

Chido Kasırgası, 200 kilometreden fazla rüzgar hızıyla Mayotte’yi vurarak, çok sayıda ev ve iş yeri ile hükümet binalarına ve bir hastaneye zarar verdi. Fransa jandarması tarafından paylaşılan görüntülerde, çok sayıda derme çatma evin yerle bir olduğu görüldü. Adanın kıyısındaki çok sayıda tekne ise karaya vurdu.

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Fransız basını, Chido Kasırgası’nın Mayotte’yi 90 yıldan uzun bir süre sonra vuran en güçlü kasırga olduğunu belirtti. Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
kasırga Fransa
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