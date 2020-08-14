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Fransa'nın Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran hamlesine Almanya'dan tepki

DÜNYA HABERLERİ  | 14.08.2020 22:10 | Son Güncelleme

Alman hükümetinden AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısı öncesi Doğu Akdeniz’deki gerilime ilişkin yapılan açıklamada, Türkiye ve Yunanistan’a doğrudan diyalog kurma çağrısı geldi ve Fransa’nın Doğu Akdeniz’deki gerilimi tırmandıran adımına ilişkin, “Fransa'nın bu adımını not ettik” denildi.

Fransa'nın Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran hamlesine Almanya'dan tepki

Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Doğu Akdeniz’de Yunanistan ve Türkiye arasındaki gerilimin artmasından endişe edildiğini ifade ederek, yeni ortaya çıkabilecek gerilimlerden de kaçınılması çağrısında bulundu.

"EKLEYECEK BAŞKA BİR ŞEYİM YOK"

Seibert, Fransa’nın Doğu Akdeniz’e savaş gemisi göndermesine ilişkin gelen soruya verdiği yanıtta, “Fransa’nın bu adımını not ettik. Gerilimin daha da tırmanmaması için ne gerekiyorsa yapmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı. Bölgeye savaş gemisi gönderilmesinin gerilimi tırmandırmaya yol açtığına ilişkin bir soruya ise Seibert, “Ekleyecek başka bir şeyim yok” yanıtını verdi.

AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısında ise Türkiye ve Yunanistan’a yönelik bir karar beklenmediği belirtiliyor. (DHA)

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