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Fransa'nın göbeğinde çıplak performans

DÜNYA HABERLERİ  | 04.09.2018 15:43 | Son Güncelleme

Deborah de Robertis adlı 34 yaşındaki feminist sanatçı, Lourdes şehrinde kutsal sayılan alanda dikkat çeken bir performans sergiledi. Robertis, kutsal sayılan mekanda üstünü çıkararak ellerini göğüslerinin hizasında birleştirdi ve başına mavi bir örtü attı.

Fransa'nın göbeğinde çıplak performans

Robertis'in çıplak sergisi, çevredekilerden tepki gördü ve polise haber verildi. Olay yerinde polis tarafından gözaltına alınan Robertis'in birkaç saat gözaltında kaldığı belirtildi. Fransa'nın Torbes şehri savcısı, Robertis'in sanatsal bir gösteri için böyle bir eylemde bulunduğunu ifade etti.

34 yaşındaki sanatçının, 19 Mayıs'ta yargılanacağı belirtildi. Feminist sanatçının, daha önce Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Louvre Müzesi yakınlarında da benzer bir eylemde bulunduğu ifade edildi.

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Fransa çıplak performans deborah de robertis Feminist protesto

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