Fransa'nın göbeğinde çıplak performans

Robertis'in çıplak sergisi, çevredekilerden tepki gördü ve polise haber verildi. Olay yerinde polis tarafından gözaltına alınan Robertis'in birkaç saat gözaltında kaldığı belirtildi. Fransa'nın Torbes şehri savcısı, Robertis'in sanatsal bir gösteri için böyle bir eylemde bulunduğunu ifade etti.

34 yaşındaki sanatçının, 19 Mayıs'ta yargılanacağı belirtildi. Feminist sanatçının, daha önce Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Louvre Müzesi yakınlarında da benzer bir eylemde bulunduğu ifade edildi.

