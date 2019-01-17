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Fransa'nın Lyon Üniversitesi kütüphanesinde patlama

DÜNYA HABERLERİ  | 17.01.2019 12:24 | Son Güncelleme

Fransa'nın Lyon Üniversitesi kütüphanesinde bir patlama meydana geldi. Patlamaya gaz kaçağının neden olduğu sanılıyor.

Fransa'nın Lyon Üniversitesi kütüphanesinde patlama

Fransa'da Lyon Üniversitesi kütüphanesinin çatısında bir patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişinin yaralandığı belirtilirken patlamaya neden olarak gaz kaçağı gösteriliyor.

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Fransa lyon üniversitesi

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