Fransa'nın Lyon Üniversitesi kütüphanesinde patlama

Fransa'da Lyon \u00dcniversitesi k\u00fct\u00fcphanesinin \u00e7at\u0131s\u0131nda bir patlama meydana geldi. Patlamada 1 ki\u015finin yaraland\u0131\u011f\u0131 belirtilirken patlamaya neden olarak gaz ka\u00e7a\u011f\u0131 g\u00f6steriliyor. Elon Musk yay\u0131nlad\u0131! \u0130\u015fte yeni uzay arac\u0131n\u0131n ilk g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri\u0130ran Amerika'da Tutuklu Press TV Sunucusunun Serbest B\u0131rak\u0131lmas\u0131n\u0131 \u0130stediHRW'nin y\u0131ll\u0131k raporunda Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'a ele\u015ftiri
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