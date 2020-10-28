HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Fransa'nın Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Fransa'nın Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 28.10.2020 20:30 | Son Güncelleme

Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, Charlie Hebdo dergisindeki karikatürle ilgili Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak şiddetle kınandı.

Fransa'nın Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede Fransız Maslahatgüzara, "kişi haklarına ve dini inançlara yapılan bu alçak saldırının, basın ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği, Fransız makamlarının, ifade özgürlüğü sınırlarını aşan bu çizimler konusunda gerekli siyasi ve hukuki adımları atmasının beklendiği" vurgulandı.

Öte yandan, Fransa’da bazı Ermeni çevrelerin birkaç gündür Türk vatandaşlarını hedef alan şiddet eylemlerine dikkat çekilerek, son dönemde vatandaşlara ve Müslümanlara yönelik saldırılar ve ayrımcı tutumlarla ilgili Fransız makamlarının başta güvenlik olmak üzere her alanda gerekli tedbirleri alması talebi Maslahatgüzar'a iletildi. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya sessizliği Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya sessizliği
Şili’de 5.8 büyüklüğünde depremŞili’de 5.8 büyüklüğünde deprem
Düzenli cinsel ilişkinin kadınlardaki inanılmaz faydası Düzenli cinsel ilişkinin kadınlardaki inanılmaz faydası
En Çok Okunan Haberler
Eskişehir'de koronavirüs vakaları artıyor!
Eskişehir'de koronavirüs vakaları artıyor!
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
Annesini paylaştı! Olay olan paylaşım
Annesini paylaştı! Olay olan paylaşım
Merkez Bankası enflasyon tahminini yüzde 12,1'e yükseltti
Merkez Bankası enflasyon tahminini yüzde 12,1'e yükseltti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında flaş açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında flaş açıklamalar
İngiltere'de tarlanın ortasında cinsel ilişkiye giren çiftin imdadına polis yetişti
İngiltere'de tarlanın ortasında cinsel ilişkiye giren çiftin imdadına polis yetişti
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Canlı yayında şoke eden anlar! Başını defalarca masaya vurdu
Canlı yayında şoke eden anlar! Başını defalarca masaya vurdu
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Bağdat'ta kan donduran cinayet! 2 çocuğunu nehre attı
Bağdat'ta kan donduran cinayet! 2 çocuğunu nehre attı
Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
DSÖ: Koronavirüs tedavisinde tek etkili ilaç 'Deksametazon'
DSÖ: Koronavirüs tedavisinde tek etkili ilaç 'Deksametazon'
Diğer Haberler
Yasa dışı horoz dövüşü baskınında horoz polisi öldürdü
Yasa dışı horoz dövüşü baskınında horoz polisi öldürdü
Dikkat çeken araştırma: Kovid-19 kaynaklı ölümlerin yüzde 15'i hava kirliliğiyle ilişkili
Kovid-19 kaynaklı ölümlerin yüzde 15'i hava kirliliğiyle ilişkili
Şili’de 5.8 büyüklüğünde deprem
Şili’de 5.8 büyüklüğünde deprem
Porto Riko’da yolcu uçağında ‘maske’ kavgası
Yolcu uçağında ‘maske’ kavgası! Elektroşokla etkisiz hale getirildi
Azerbaycan'da karantina 1 Aralık'a kadar uzatıldı
Azerbaycan'da karantina 1 Aralık'a kadar uzatıldı
Virüsten ne kadar etkileneceğinizi gösteren uygulama geliştirildi
Virüsten ne kadar etkileneceğinizi gösteren uygulama geliştirildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.