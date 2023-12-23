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Fransa'nın Montpellier kentinde toplu taşıma ücretsiz oldu

23.12.2023 12:49 | Son Güncelleme:
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Fransa'nın Montpellier kenti sakinleri için toplu taşımanın ücretsiz olması kararı alındı.

Fransa'nın Montpellier kentinde toplu taşıma ücretsiz oldu

Montpellier Belediye Başkanı Michael Delafosse, X'te yaptığı paylaşımda, kentte yaşayanlar için toplu taşımanın ücretsiz olmasına karar verildiğini duyurdu.

TURİSTLER ÜCRET ÖDEMEYE DEVAM EDECEK

Alınan karara göre, kent sakinleri alacağı özel bir kartla toplu taşımayı ücretsiz kullanabilecek, turistler ve ikamet adresi Montpellier'de olmayanlar için yolculuk başına 1,60 avro tutarında ücret alınmaya devam edilecek.

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Delafosse'nin 2020'de seçim vaadi olarak sunduğu "ücretsiz toplu taşıma" projesini gerçekleştirmesiyle Montpellier, Avrupa'da toplu taşımanın ücretsiz olduğu 3. kent oldu.

Belediye, 11'den fazla çalışanı olan şirketlere uygulanacak yeni bir ulaşım vergisiyle alınan karar için finansman sağlanacağını bildirdi.

Estonya'nın başkenti Tallin'de 2013'te, Lüksemburg'da ise ülke genelinde 2020'de toplu taşıma ücretsiz olmuştu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Fransa Toplu taşıma montpellier
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