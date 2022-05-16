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Fransa'nın yeni başbakanı Elisabeth Borne oldu! 30 yıl sonra bir ilk

16.05.2022 20:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından Başbakan Jean Castex’in Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a istifasını sunmasının ardından, yeni başbakan Çalışma Bakanı Elisabeth Borne oldu. Elisabeth Borne'nin başbakan olmasıyla Fransa'da 30 yıl sonra bir ilk de gerçekleşti.

Fransa'nın yeni başbakanı Elisabeth Borne oldu! 30 yıl sonra bir ilk

Fransa Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, 61 yaşındaki Borne'un Başbakan olarak atandığı ve yeni hükümeti kurmakla görevlendirildiği belirtildi. Elysee Sarayı, Castex'in kendisinin ve hükümetinin istifasını Macron'a sunduğunu, istifasının kabul edildiğini duyurmuştu.

Borne, Macron'un ilk cumhurbaşkanlığı döneminde sırasıyla Ulaştırma Bakanı (2017-2019), Ekoloji Bakanı (2019-2020) ve Çalışma Bakanı (2020-2022) olarak görev aldı. Borne, Fransa 5. Cumhuriyeti'nin ikinci kadın başbakanı oldu.

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30 YIL SONRA İLK KADIN BAŞBAKAN

Macron tarafından Başbakanlık görevinin getirilen Borne, 1991-1992 yılları arasında François Mitterand döneminde Başbakanlık görevi yapan Edith Cresson’ın ardından ilk kadın oldu.

Cumhurbaşkanı Macron daha önceki yaptığı bir konuşmada, yeni Başbakan'ın ekolojik planlamadan da sorumlu olacağını belirtmiş, bu nedenle daha sosyal ve çevreci yönü ağır basan bir adaya Başbakanlık görevini vermesi bekleniyordu. (AA-İHA)

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