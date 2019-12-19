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Fransa Noel’e Genel Grev ile Giriyor

19.12.2019 23:31 | Son Güncelleme

Fransa’da 15 gündür devam eden ve özellikle başkent Paris’te tüm hayatı felç eden genel greve son vermek için iki gündür toplantı halinde olan sendikalarla hükümet, uzlaşmaya yine varamadı. Reform görüşmeleri, "64 yaş emeklilik sınırında" tıkandı. Sendikalar, 9 Ocak'ta büyük eylem çağrısı yaptı

Fransa Noel’e Genel Grev ile Giriyor

Fransa’da 15 gündür devam eden ve özellikle başkent Paris’te tüm hayatı felç eden genel greve son vermek için iki gündür toplantı halinde olan sendikalarla hükümet, uzlaşmaya yine varamadı. Başbakan Edouard Philippe, görüşmeler tamamlanana kadar en azından Noel tatili boyunca greve ara verilmesi için ülkenin 6 büyük sendika konfederasyonu temsilcisiyle bir araya geldi. Ancak, emeklilik yasasını yaş sisteminden çıkarıp puan sistemine geçirmeyi hedefleyen reform görüşmeleri, "64 yaş emeklilik sınırında" tıkandı. Sendikalar, 9 Ocak'ta büyük eylem çağrısı yaptı.

Başbakan Edouard Philippe, grev krizini aşmak için, önce "Uzlaşma yolu aranmalı" mesajını veren Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Elysee Sarayı'nda görüştü. Ardından sendika konfederasyonları CGT, CFDT, UNSA, Sud Rail, FO ve CFTC temsilcileri ile işveren sendikaları MEDEF ve CPME temsilcileriyle Başbakanlık binasında bir araya geldi.

Başbakan sendika temsilcileri ile görüşürken, başkent Paris'te de grev nedeniyle trafik tıkanıklığı 500 kilometreyi aştı. Ancak toplantıdan, günlerdir grevler nedeniyle zor günler geçiren Fransızlar’ın ekranları karşısında beklediği "Greve Noel tatili arası" müjdesi gelmedi. Toplantı çıkışında tüm sendika temsilcileri tek tek kameraların karşısına geçerek, diyalog başlasa da çözüme ulaşamadıklarını açıkladı.

9 Ocak'ta yeni eylem çağrısı

Grev kararının arkasındaki en önemli isim, ülkenin en büyüğü olan Genel Emek Konfederasyonu (CGT) Genel Sekreteri Philippe Martinez, "Bu toplantıdan çıkan tek somut sonuç, Başbakan'ın günlerdir sokaktan yapılan çağrıları duymadığıdır. Değişen bir şey yok. Bu reform konusunda hem fikir değiliz. 9 Ocak'ta yeniden tüm sendikaları sokak eylemlerine çağırıyoruz" dedi.

İşçi Gücü (FO) Genel Sekreteri Yves Veyrier, “Son derece küçük ilerlemeler kaydettik. Stop düğmesine basacak olan biz değiliz, hükümet. Greve devam. Randevu 9 Ocak’ta genel eylemde” diyerek CGT'ye destek verdi.

Reforma destek veren ancak 64 yaş emeklilik sınırı nedeniyle greve katılan Fransa Demokratik İşçi Sendikaları Konfederasyonu (CFDT) Genel Sekreteri Laurent Berger, “Toplantı bir açılım havasında geçti. Aşamalı emeklilik ve yıpranma payı konusunda ilerlemeler var. Ancak görüşmeler 64 emeklilik yaşında tıkandı. Bir sistem değişikliğine gidilecekse, yaş değil puan sistemine geçilecekse, bunu tümüyle uygulamak lazım. 64 yaş sınırına karşıyız. Çok sayıda çalışan hak kaybına uğruyor. Ocak ayı başında görüşmeye devam edeceğiz” dedi. Berger, CGT'nin aksine, "grevlere Noel molası verilmesi gerektiğini" söyledi ve 9 Ocak'ta genel eylem çağrısı yapmadı.

Polis sendikası UNSA Genel Sekreteri Laurent Escure ise, Noel ve yeni yıl tatili boyunca demiryolu sendikasından greve ara vermelerini istedi.

Bütün çağrılara rağmen, CGT Cheminots Demiryolu Sendikası, görüşmenin ardından, Başbakan Edouard Philippe'in açıklamasını beklemeden, yazılı bir açıklama yaparak greve devam kararı aldıklarını açıkladı.

Hükümetin büyük sınavı

Sendika konfederasyonlarının temsilcilerinin ardından kameraların karşısına geçen Başbakan Edouard Philippe, görüşmelerde varılan uzlaşma noktalarını açıkladı. Görüşmelerde somut ilerleme sağladıklarını söyleyen Başbakan Philippe, “Bu grevi sona erdirmek için harekete geçtik. Diyalog ilerliyor. Somut ilerleme kaydettik" dedi.Philippe, 64 yaş eleştirilerine, "Sistemin inanılır olması için, nasıl finanse edileceğini göstermemiz lazım. Daha iyi bir emeklilik ücreti için, tıpkı komşularımız gibi, daha uzun çalışmak zorundayız" dedi. Emeklilikte en çok hak kaybına uğrayan öğretmenlerin kayıplarının giderilmesi için ücretlerinin artacağını, demiryolu işçilerinin yıpranma payını da gözden geçirdiklerini kaydetti. Başbakan, Noel tatilinde özellikle demiryolu işçilerinin greve son vermelerini istedi.

Greve halk desteği sürüyor

Ancak sendikalar, bu çağrıların tümüne "greve devam" yanıtını verdi. Hükümet, yasayı 22 Ocak'ta bakanlar kuruluna, Şubat ayında ise Meclis gündemine getirmeyi planlıyor. Ancak 15 gündür demiryolu grevi nedeniyle, metro duraklarında trene binebilmek için birbiri ile yarışan, yüzlerce kilometre trafik tıkanıklığında saatler boyunca yol alarak işlerine gitmeye çalışan Fransızlar, durumdan hükümeti sorumlu tutuyor.

Elab Araştırma şirketi tarafından yapılan bir anket Fransızların, bütün kaos ortamına rağmen yüzde 62 oranında grevi destekledikleri söyledi. Yüzde 47'si ise grevin uzamasının sorumlusunun sendikalardan çok hükümet olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise, açıklamaları Başbakan'a bırakarak, sessizliğini korumaya devam ediyor.

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