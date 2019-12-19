Fransa Noel’e Genel Grev ile Giriyor

Fransa’da 15 gündür devam eden ve özellikle başkent Paris’te tüm hayatı felç eden genel greve son vermek için iki gündür toplantı halinde olan sendikalarla hükümet, uzlaşmaya yine varamadı. Başbakan Edouard Philippe, görüşmeler tamamlanana kadar en azından Noel tatili boyunca greve ara verilmesi için ülkenin 6 büyük sendika konfederasyonu temsilcisiyle bir araya geldi. Ancak, emeklilik yasasını yaş sisteminden çıkarıp puan sistemine geçirmeyi hedefleyen reform görüşmeleri, "64 yaş emeklilik sınırında" tıkandı. Sendikalar, 9 Ocak'ta büyük eylem çağrısı yaptı.

Başbakan Edouard Philippe, grev krizini aşmak için, önce "Uzlaşma yolu aranmalı" mesajını veren Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Elysee Sarayı'nda görüştü. Ardından sendika konfederasyonları CGT, CFDT, UNSA, Sud Rail, FO ve CFTC temsilcileri ile işveren sendikaları MEDEF ve CPME temsilcileriyle Başbakanlık binasında bir araya geldi.

Başbakan sendika temsilcileri ile görüşürken, başkent Paris'te de grev nedeniyle trafik tıkanıklığı 500 kilometreyi aştı. Ancak toplantıdan, günlerdir grevler nedeniyle zor günler geçiren Fransızlar’ın ekranları karşısında beklediği "Greve Noel tatili arası" müjdesi gelmedi. Toplantı çıkışında tüm sendika temsilcileri tek tek kameraların karşısına geçerek, diyalog başlasa da çözüme ulaşamadıklarını açıkladı.