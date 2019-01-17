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Fransa Ombudsmanı biber gazının yasaklanmasını istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 18:58 | Son Güncelleme

Fransa Ombudsmanı Jacques Toubon, polisin gösterilerde eylemcilere karşı kullandığı biber gazının yasaklanmasını talep etti

PARİS (AA) - Fransa Ombudsmanı Jacques Toubon, polisin gösterilerde eylemcilere karşı biber gazı kullanmasının yasaklanmasını istedi.

Toubon, basına yaptığı açıklamada, polisin, özellikle sarı yeleklilerin gösterilerinde biber gazı kullanmasına tepki gösterdi.

Biber gazının polis tarafından kullanımının yasaklanması gerektiğini ifade eden Toubon, sarı yeleklilerin eylemlerinde birçok göstericinin gaz fişeği nedeniyle yaralandığını hatırlattı.

Toubon, hükümetin bu konuda önlem alması gerektiğini dile getirdi.

Liberation gazetesinin haberine göre, 17 Kasım'da başlayan sarı yeleklilerin eylemlerinde biber gazı nedeniyle 69 gösterici yaralandı. Haberde, 69 kişiden 14'ünün her birinin bir gözünü kaybettiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığının, polis ve jandarmanın göstericilere karşı kullanması amacıyla 23 Aralık'ta çeşitli modellerde bin 730 biber gazı silahı sipariş ettiği ortaya çıkmıştı.

Çok sayıda siyasetçi ve insan hakları savunucusu, polisin kullandığı biber gazı sarı yeleklilerin eylemlerinde birçok göstericinin yaralanmasına neden olduğu için tepki göstermişti.

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine isyana ve öfkeye dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

Gösterilerde 10 kişi hayatını kaybetti ve bin 700'den fazla kişi yaralandı, yaklaşık 6 bin kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi hapis cezasına çarptırıldı.

Protestolarda polisle eylemcilerin ara ara çatışması, kamu kurumlarına saldırılar, mağazaların yağmalanması, araçların ve çöp bidonlarının yakılması, sokaklarda alevlerin yükselmesi, polisin eylemcilere sert müdahalesi dikkati çekti.

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