HABER

Fransa, Open Arms’dan 40 mülteciyi kabul edecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 17:58 | Son Güncelleme

Fransa, iki haftadır İtalya’ya yanaşmak için bekleyen İspanya bandıralı ‘Open Arms’ yardım gemisindeki mültecilerden 40’ını kabul edeceğini açıkladı.Fransa İçişleri Bakanlığı, Akdeniz’de 100’den fazla mülteciyi taşıyan İspanyol insani yardım gemisi Open Arms’dan 40 sığınmacının kabul edileceğini açıkladı.

Fransa, Open Arms’dan 40 mülteciyi kabul edecek

Fransa, iki haftadır İtalya’ya yanaşmak için bekleyen İspanya bandıralı ‘Open Arms’ yardım gemisindeki mültecilerden 40’ını kabul edeceğini açıkladı.
Fransa İçişleri Bakanlığı, Akdeniz’de 100’den fazla mülteciyi taşıyan İspanyol insani yardım gemisi Open Arms’dan 40 sığınmacının kabul edileceğini açıkladı. Avrupalı devletlerin göçmenleri kabul etme konusunda anlaştığının altını çizen Fransa İçişleri Bakanlığı, "Dayanışma için işbirliği devam ediyor. Fransa, 40 kişiyi ağırlama taahhüdünü sürdürmeye kararlıdır” açıklamasında bulundu.
Teknenin gelecek günlerde İspanya’nın güneyindeki Algesiras Limanı’na güvenle yanaşması halinde Fransa İçişleri Bakanlığı, Mültecileri ve Vatansız Kişileri Koruma Dairesi’nden bir heyeti İspanya’ya gönderecek. İspanya’ya gidecek Fransız heyet, Fransa’ya kabul edilecek 40 kişinin mülteci statüsü elde edebilmesi için "korunmaya muhtaç" kriterlerine uygunluğunu kontrol edecek.

İspanya 3 gün önce Open Arms’a davet gönderdi
Seyir halinde yaşanan bir “acil durum” nedeniyle İtalya’nın Lampedusa Limanı’na yanaşmak isteyen Open Arms, İtalyan hükümetinin “tüm limanlarını sığınmacıları taşıyan gemilere kapatılması” kararı nedeniyle uzun süredir bekletiliyor. İki hafta süren bekleyişin ardından İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 3 gün önce Open Arms’a Algesiras Limanı’na yanaşmasını teklif ederek, mültecilerin bir kısmının İspanya’ya kabul edileceğini duyurmuştu. Ancak şuanda en az 105 yetişkinin ve 2 çocuğun bulunduğu gemideki durumun Algeciras’a gitmeye elverişli olmadığını belirten Open Arms yetkilileri, İtalya’ya yanaşma çağrısını tekrarlamıştı.
Fransa’nın Marsilya Limanı’nıdan 4 Ağustos’ta ayrılan 356 göçmenin bulunduğu Ocean Viking adlı bir başka insani yardım gemisi de İtalya tarafından reddedilmişti. Fransız sivil toplum kuruluşu SOS Mediterranee ve Sınır Tanımayan Doktorlar’a ait Norveç bayraklı yardım gemisi Malta ve Lampedusa Adaları arasındaki sularda demir atmış halde bekliyor.

Fransa, Open Arms’dan 40 mülteciyi kabul edecek

Fransa, Open Arms’dan 40 mülteciyi kabul edecek

Kıbrıs'ta 'Maraş' gerilimi! Kıbrıs'ta 'Maraş' gerilimi!
Sarıyer'de kolonları patlayan 9 katlı bina tahliye edildiSarıyer'de kolonları patlayan 9 katlı bina tahliye edildi
Ankara'yı sağanak vurduAnkara'yı sağanak vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Asker alarma geçti! Ateş altına alındı

Asker alarma geçti! Ateş altına alındı

Büyük vefasızlık! Kimse gelmedi

Büyük vefasızlık! Kimse gelmedi

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Mardin'den görüntülendiler! 3 kamyonette 50 terörist

Mardin'den görüntülendiler! 3 kamyonette 50 terörist

Ayrılıklar peş peşe geldi! Veda etti

Ayrılıklar peş peşe geldi! Veda etti

Hastane önünde çatışma! Çok sayıda polis sevk edildi

Hastane önünde çatışma! Çok sayıda polis sevk edildi

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Eminönü alt geçitteki dükkanlar su altında kaldı

Eminönü alt geçitteki dükkanlar su altında kaldı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Yer: Adana! Polisin şüphesi gerçeği ortaya çıkardı

Yer: Adana! Polisin şüphesi gerçeği ortaya çıkardı

Atama kararları Resmi Gazete!

Atama kararları Resmi Gazete!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da korku dolu anlar! Patlama sesi duydular, bina sallandı

İstanbul'da korku dolu anlar! Patlama sesi duydular, bina sallandı

Ankara'yı sağanak vurdu

Ankara'yı sağanak vurdu

Korkunç olay! 14 aylık bebek pencereden düştü

Korkunç olay! 14 aylık bebek pencereden düştü

Şanlıurfa'da baraj gölünde facia! Çok acı olay

Baraj gölünde facia! Çok acı olay

İstanbul'da feci kaza! Belediye otobüsü, kamyona çarptı

İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza!

Kurban Bayramı tatili bitti! Tatilciler dönüyor, kilometrelerce kuyruk oluştu

Dönüyorlar! Kilometrelerce kuyruk oluştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.