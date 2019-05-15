Ölenlerin aileleri, cinayette MİT'in parmağı olduğunu öne sürüyor.PKK'nın kurucularından Sakine Cansız, Kürdistan Ulusal Kongresi (KNK) Paris temsilcisi Fidan Doğan ve KNK Gençlik Hareketi üyesi Leyla Söylemez'in Paris'te öldürülmesi olayıyla ilgili Fransa'da kapanan soruşturma yeniden başlatılıyor.

Fransız haber ajansı AFP'nin ismini açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberde, ölenlerin ailelerinin Mart 2018'deki başvurusu üzerine bir terörle mücadele hakimine soruşturmanın yeniden açılması talimatı verildiği kaydedildi. Ailelerin başvurusunun odağında Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) suikastle bağlantılı olduğu iddialarının yer aldığı bildirildi.

Ailelerden birinin avukatı olan Antoine Comte AFP'ye yaptığı açıklamada soruşturmanın yeniden açılmasıyla ilgili olarak "Bu tarihi bir olay. Fransa'da yurt dışından gelen talimatla işlenen siyasi suikastlara yönelik dokunulmazlığın sonu anlamına geliyor… Savcılar olayın zanlının ölümüyle bitmediğini kabul etmiş oldu. Hâkim, yabancı bir devletin katılımı dahil olmak üzere tüm ögeleri göz önünde bulunduracak" diye konuştu.