HABER

Fransa Petrol İthalatında Yüzünü Suudi Arabistan'a Çevirdi

13.06.2019 20:15 | Son Güncelleme

Amerika'nın İran’la yapılan nükleer anlaşmadan çekilerek Tahran'a ekonomik yaptırımları da yeniden başlatmasından bu yana Avrupa’yı İran’la ticaretini canlı tutması için teşvik eden Fransa'nın, İran’dan petrol ithalatını azaltıp, Suudi Arabistan’dan daha fazla petrol ithal ettiği aktarılıyor

Fransa Petrol İthalatında Yüzünü Suudi Arabistan'a Çevirdi

Fransa geçen yıl boyunca ABD’nin İran’la yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesinin ve Tahran’a ekonomik yaptırımları yeniden başlatmasının ardından Avrupa’yı İran’la ticaretini canlı tutması için teşvik ediyordu. Ancak Reuters haber ajansına göre veriler aynı dönemde Fransa’nın İran’dan petrol ithalatını azalttığını ve Tahran’ın bölgedeki rakibi Suudi Arabistan’dan yaptığı petrol ithalatını arttırdığını ortaya koydu.

Son haftalarda Fransa, Suudi Arabistan’a silah satışını arttırdı. Reuters’ın haberine göre Suudiler’in Fransızlar’dan daha fazla silah almasının Fransa’nın ithal ettiği Suudi petrolünü arttırmasıyla doğrudan ilgisi olduğuna dair delil yok.

Ancak Fransa’nın Suudi Arabistan’dan petrol alımını arttırması Avrupalı ülkeleri İran’la ticarete teşvik eden Paris’in kendisinin İran’la ticaretini azalttığını gösteriyor.

Reuters’a göre bu aynı zamanda küresel bir güç ve NATO Güvenlik Konseyi’nin üyesi olan Fransa’nın İran’a baskı yapan ABD’ye ve Arap dünyasındaki yakın müttefiki Suudiler’e karşı duramayacağını gösterdi.

Geçen ay Savunma Bakanı Florence Parly, Fransa’nın güvenlik ve enerji konusundaki çıkarlarını korumak için Suudi Arabistan gibi müttefiklerle bağların önemli olduğunu söyledi.

Parly, ihracatın Fransa’nın güvenliği için stratejik olan bağları kurmayı mümkün hale getirdiğini söyledi. Reuters’a göre ilk kez bir bakan parlamentoda yaptığı konuşmada silah satışını Fransa’nın Suudi Arabistan’la ekonomik ilişkileriyle geniş ölçekte ilişkilendirdi.

Reuters’ın konuştuğu bir diplomatsa “Fransa nükleer anlaşmayı istiyor çünkü bölgede barışın sağlanmasına katkı sağlayacağını düşünüyor, ancak Suudi Arabistan’la da tarihi ilişkilerimiz var, bunları neden bozalım?” dedi.

İran’ın petrolünü uluslararası arenada satma kapasitesinin keskin şekilde düşmesi ekonomiyi olumsuz etkiledi. Avrupa Instex sistemiyle bunun olmasını uzun vadede engellemeyi amaçlıyordu.

Fransa Maliye Bakanlığı verileri Fransa’nın Nisan 2017

PARTNERBöylesi daha önce görülmemişti! Vücut pozitifliğini artırmak için...Böylesi daha önce görülmemişti! Vücut pozitifliğini artırmak için...
Trump Rakipleriyle İlgili Yabancı İstihbaratı Kabul Etmeye HazırTrump Rakipleriyle İlgili Yabancı İstihbaratı Kabul Etmeye Hazır
Bosna'da Mülteci Krizi BüyüyorBosna'da Mülteci Krizi Büyüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekmeğe yüzde 50 zam! Vatandaş tepki gösterdi

Ekmeğe yüzde 50 zam! Vatandaş tepki gösterdi

İstanbul İlçe Seçim Kurulu Başkanları hakkında soruşturma!

İstanbul İlçe Seçim Kurulu Başkanları hakkında soruşturma!

Küçükkaya: Bu alçaklar hakkında suç duyurusunda bulunduk

Küçükkaya: Bu alçaklar hakkında suç duyurusunda bulunduk

Deren Talu sezonu açtı! Mayolu paylaşım...

Deren Talu sezonu açtı! Mayolu paylaşım...

Assange'nin ABD'ye iadesine onay çıktı!

Assange'nin ABD'ye iadesine onay çıktı!

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ortaya çıktı! Dünyayı sarsan olaydan 16 gün sonra...

Ortaya çıktı! Dünyayı sarsan olaydan 16 gün sonra...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

Oruç açan Müslümanlara saldırdılar! Skandal görüntüler

Oruç açan Müslümanlara saldırdılar! Skandal görüntüler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Wikilieaks kurucusu Assange'nin ABD'ye iadesine onay çıktı!

Assange'nin ABD'ye iadesine onay çıktı!

Körfez'de peş peşe patlama ve saldırılar

Körfez'de peş peşe patlama ve saldırılar

Bakanlık duyurdu! Suriye'de havan toplu saldırı

Bakanlık duyurdu! Suriye'de havan toplu saldırı

Japonya'da araç öğrencilerin arasına daldı!

Japonya'da araç öğrencilerin arasına daldı!

Reuters: İdlib'de ateşkes sağlandı

Türkiye ve Rusya devreye girdi! Ateşkes sağlandı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Suudi Arabistan'daki füze saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı'ndan Suudi Arabistan'daki füze saldırısına kınama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.