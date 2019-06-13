Fransa Petrol İthalatında Yüzünü Suudi Arabistan'a Çevirdi

Fransa geçen yıl boyunca ABD’nin İran’la yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesinin ve Tahran’a ekonomik yaptırımları yeniden başlatmasının ardından Avrupa’yı İran’la ticaretini canlı tutması için teşvik ediyordu. Ancak Reuters haber ajansına göre veriler aynı dönemde Fransa’nın İran’dan petrol ithalatını azalttığını ve Tahran’ın bölgedeki rakibi Suudi Arabistan’dan yaptığı petrol ithalatını arttırdığını ortaya koydu.

Son haftalarda Fransa, Suudi Arabistan’a silah satışını arttırdı. Reuters’ın haberine göre Suudiler’in Fransızlar’dan daha fazla silah almasının Fransa’nın ithal ettiği Suudi petrolünü arttırmasıyla doğrudan ilgisi olduğuna dair delil yok.

Ancak Fransa’nın Suudi Arabistan’dan petrol alımını arttırması Avrupalı ülkeleri İran’la ticarete teşvik eden Paris’in kendisinin İran’la ticaretini azalttığını gösteriyor.

Reuters’a göre bu aynı zamanda küresel bir güç ve NATO Güvenlik Konseyi’nin üyesi olan Fransa’nın İran’a baskı yapan ABD’ye ve Arap dünyasındaki yakın müttefiki Suudiler’e karşı duramayacağını gösterdi.