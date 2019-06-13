Fransa Petrol İthalatında Yüzünü Suudi Arabistan'a Çevirdi

Fransa geçen yıl boyunca ABD’nin İran’la yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesinin ve Tahran’a ekonomik yaptırımları yeniden başlatmasının ardından Avrupa’yı İran’la ticaretini canlı tutması için teşvik ediyordu. Ancak Reuters haber ajansına göre veriler aynı dönemde Fransa’nın İran’dan petrol ithalatını azalttığını ve Tahran’ın bölgedeki rakibi Suudi Arabistan’dan yaptığı petrol ithalatını arttırdığını ortaya koydu.
Son haftalarda Fransa, Suudi Arabistan’a silah satışını arttırdı. Reuters’ın haberine göre Suudiler’in Fransızlar’dan daha fazla silah almasının Fransa’nın ithal ettiği Suudi petrolünü arttırmasıyla doğrudan ilgisi olduğuna dair delil yok.
Ancak Fransa’nın Suudi Arabistan’dan petrol alımını arttırması Avrupalı ülkeleri İran’la ticarete teşvik eden Paris’in kendisinin İran’la ticaretini azalttığını gösteriyor.
Reuters’a göre bu aynı zamanda küresel bir güç ve NATO Güvenlik Konseyi’nin üyesi olan Fransa’nın İran’a baskı yapan ABD’ye ve Arap dünyasındaki yakın müttefiki Suudiler’e karşı duramayacağını gösterdi.
Geçen ay Savunma Bakanı Florence Parly, Fransa’nın güvenlik ve enerji konusundaki çıkarlarını korumak için Suudi Arabistan gibi müttefiklerle bağların önemli olduğunu söyledi.
Parly, ihracatın Fransa’nın güvenliği için stratejik olan bağları kurmayı mümkün hale getirdiğini söyledi. Reuters’a göre ilk kez bir bakan parlamentoda yaptığı konuşmada silah satışını Fransa’nın Suudi Arabistan’la ekonomik ilişkileriyle geniş ölçekte ilişkilendirdi.
Reuters’ın konuştuğu bir diplomatsa “Fransa nükleer anlaşmayı istiyor çünkü bölgede barışın sağlanmasına katkı sağlayacağını düşünüyor, ancak Suudi Arabistan’la da tarihi ilişkilerimiz var, bunları neden bozalım?” dedi.
İran’ın petrolünü uluslararası arenada satma kapasitesinin keskin şekilde düşmesi ekonomiyi olumsuz etkiledi. Avrupa Instex sistemiyle bunun olmasını uzun vadede engellemeyi amaçlıyordu.
Fransa Maliye Bakanlığı verileri Fransa’nın Nisan 2017
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