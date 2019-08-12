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Fransa Polis Şiddetini Tartışıyor

12.08.2019 18:03 | Son Güncelleme

Paris'in banliyölerinden Saint-Ouen'da 20 yaşında bir gencin yakalanması sırasında polisin uyguladığı şiddet, bir görgü tanığı tarafından kamerayla kaydedildi. Sosyal medyada büyüyen tepki üzerine, İçişleri Bakanlığı olaya ilişkin soruşturma başlattı

Fransa Polis Şiddetini Tartışıyor

Fransa'da aylardır devam eden Sarı Yelekliler hareketi ile başlayan polis şiddeti tartışmaları, hergün eklenen yeni bir skandalla daha da büyüyor.

Paris'in banliyölerinden Saint-Ouen'da, 9 Ağustos'ta, 20 yaşında bir gencin yakalanması sırasında polisin uyguladığı şiddet bir görgü tanığı tarafından kamerayla kaydedildi. Sosyal medyada büyüyen tepki üzerine, İçişleri Bakanlığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Paris'in en sorunlu banliyölerinden birisi olarak bilinen ve uyuşturcu ticaretinin yoğun olduğu Saint Ouen'de yaşanan bir polis müdahalesi, ülkede yeniden "polis şiddeti" tartışmalarını alevlendirdi.

Bir görgü tanığının çektiği video ve güvenlik kameraları tarafından da doğrulanan görüntülerde, en önemli uyuşturucu satış merkezlerinden birisi sayılan Emile Cordon sitesinde, yakalanmaya çalışılan genç şüpheli önce bir sivil polis tarafından yumruklanıyor. Genç, yüzüne yediği yumrukların etkisiyle yere düşüyor.

Ardından olay yerine gelen resmi üniformalı polislerin de zaten yerde olan gencin kafasını tekmelediği dikkat çekiyor. Son olarak, sivil polis gencin kafasına tekme atıyor. Daha sonra gözaltına alınan genç, doktor muayenesinin ardından 3 gün "iş yapamaz" raporu aldı.

SGP Polis Sendikası Genel Sekreteri Yves Lefevbre, polisleri savunarak, "Burada savunulan bir suçlu, uyuşturucu satıcısı ve yakalandığında polise direniyor. Nereye gidiyoruz? Polis kimseyi yakalayamazsa, toplum nereye gider? Polisten tam olarak ne isteniyor?" diyerek tepkilerini dile getirdi.

Sendika, sivil polisin uyuşturucu satıcısının direnmesi üzerine silahı olmadığı için çıplak elle müdahale etmek zorunda kaldığını da açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, olaya ilişkin, polis polisi olarak bilinen IGPN nezdinde soruşturma açıldığını duyurdu.

Polis şiddeti vakalarında artış

Fransa'da Sarı Yelekliler hareketinin başlangıcından bu yana gerçekleşen olaylarda yaşanan polis şiddeti tartışmaları dinmiyor.

Son olarak Nantes kentinde müzik festivaline katılan Steve Maia Caniço adlı genç, polisin festivali sona erdirmek için gerçekleştirdiği gaz bombalı müdahalesi sırasında, Loire Nehri'ne düşmüştü. Festival gecesinden bu yana kendisinden haber alınamayn Seteve için ülkede "Steve nerede?" kampanyası başlatılmış, olayın büyümesi nedeniyle arama ve kurtarma ekipleri gencin cesedini nehirde aramaya başlamıştı.

Olaydan bir ay sonra gencin cesedinin nehirden çıkartılması kamuoyunu öfkelendirmiş, Nantes kenti başta olmak üzere tüm ülkede polis şiddetini kınayan eylemler yapılmıştı. Üstelik Başbakan Edouard Philippe'in polis müfettişleri raporuna dayanarak, soruşturma tamamlanmadan, "Steve'in ölümüyle polis müdahalesinin ilgisi yoktur" açıklaması yapması kamuoyunu daha da öfkelendirmişti. Steve'in ailesi, olaya ilişkin açılan 4 ayrı adli ve idari soruşturmanın sonucunu bekliyor.

Steve olayının yarası kapanmadan, geçtiğimiz Perşembe günü, Paris'te bir karakolda gözaltına alınan 2 aylık hamile bir kadının, serbest bırakılmasının hemen ardından bebeğini kaybetmesi, polis şiddeti tartışmalarını daha da alevlendirdi. Olay hakkında da polis polisi harekete geçerek soruşturma başlattı.

Bu olaydan yalnızca bir gün sonra, Saint Ouen kentinde, uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen gence uygulanan şiddetin görüntülenmesi, bardağı taşıran son damla oldu.

Muhalefet, Sarı Yelekliler eylemlerinde yaşanan ve BM İnsan Hakları Yüksek Komistesi'nin de eleştirdiği şiddet olaylarından bu yana, İçişleri Bakanı Christophe Castaner'in istifasını istiyor.

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