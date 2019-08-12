Fransa Polis Şiddetini Tartışıyor

Fransa'da aylardır devam eden Sarı Yelekliler hareketi ile başlayan polis şiddeti tartışmaları, hergün eklenen yeni bir skandalla daha da büyüyor. Paris'in banliyölerinden Saint-Ouen'da, 9 Ağustos'ta, 20 yaşında bir gencin yakalanması sırasında polisin uyguladığı şiddet bir görgü tanığı tarafından kamerayla kaydedildi. Sosyal medyada büyüyen tepki üzerine, İçişleri Bakanlığı olaya ilişkin soruşturma başlattı. Paris'in en sorunlu banliyölerinden birisi olarak bilinen ve uyuşturcu ticaretinin yoğun olduğu Saint Ouen'de yaşanan bir polis müdahalesi, ülkede yeniden "polis şiddeti" tartışmalarını alevlendirdi. Bir görgü tanığının çektiği video ve güvenlik kameraları tarafından da doğrulanan görüntülerde, en önemli uyuşturucu satış merkezlerinden birisi sayılan Emile Cordon sitesinde, yakalanmaya çalışılan genç şüpheli önce bir sivil polis tarafından yumruklanıyor. Genç, yüzüne yediği yumrukların etkisiyle yere düşüyor. Ardından olay yerine gelen resmi üniformalı polislerin de zaten yerde olan gencin kafasını tekmelediği dikkat çekiyor. Son olarak, sivil polis gencin kafasına tekme atıyor. Daha sonra gözaltına alınan genç, doktor muayenesinin ardından 3 gün "iş yapamaz" raporu aldı.

SGP Polis Sendikası Genel Sekreteri Yves Lefevbre, polisleri savunarak, "Burada savunulan bir suçlu, uyuşturucu satıcısı ve yakalandığında polise direniyor. Nereye gidiyoruz? Polis kimseyi yakalayamazsa, toplum nereye gider? Polisten tam olarak ne isteniyor?" diyerek tepkilerini dile getirdi. Sendika, sivil polisin uyuşturucu satıcısının direnmesi üzerine silahı olmadığı için çıplak elle müdahale etmek zorunda kaldığını da açıkladı. İçişleri Bakanlığı, olaya ilişkin, polis polisi olarak bilinen IGPN nezdinde soruşturma açıldığını duyurdu. Polis şiddeti vakalarında artış Fransa'da Sarı Yelekliler hareketinin başlangıcından bu yana gerçekleşen olaylarda yaşanan polis şiddeti tartışmaları dinmiyor. Son olarak Nantes kentinde müzik festivaline katılan Steve Maia Caniço adlı genç, polisin festivali sona erdirmek için gerçekleştirdiği gaz bombalı müdahalesi sırasında, Loire Nehri'ne düşmüştü. Festival gecesinden bu yana kendisinden haber alınamayn Seteve için ülkede "Steve nerede?" kampanyası başlatılmış, olayın büyümesi nedeniyle arama ve kurtarma ekipleri gencin cesedini nehirde aramaya başlamıştı.