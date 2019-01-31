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Fransa protestolarda maske takılmasını yasakladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 17:43 | Son Güncelleme

Fransa Ulusal Meclisi, protesto gösterilerinde maske takılmasını yasakladı.Fransa’da Sarı Yeleklilerin protestoları haftalardır sürüyor.

Fransa Ulusal Meclisi, protesto gösterilerinde maske takılmasını yasakladı.
Fransa’da Sarı Yeleklilerin protestoları haftalardır sürüyor. Polis, barışçıl eylemcilerin ciddi yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla soruşturma altında bulunuyor. Geçtiğimiz Cumartesi günü düzenlenen eylemlerde plastik mermi yüzünden bir gözünü kaybeden Sarı Yelekler’in liderlerinden Jerome Rodrigues’in davası, polisin eylemleriyle ilgili tartışmayı yeniden alevlendirdi.
Fransa Ulusal Meclisi, protesto gösterilerinde maske takılmasını ve belli kişilerin mitinglere katılmalarını yasaklayan yasayı onayladı. Yasaya göre maske takana 1 yıl hapis cezası ve 15 bin euro para cezası verilecek. Onaylanan yasayla gerekçesi olmadan yüze maske takılması ya da yüzün başka bir şey ile örtülmesinin yanında özellikle belirlenen kişilerin gösteri yapması da yasaklanabilecek. Önceden hakimler bir davada böyle bir karar alabiliyordu ancak bir kişinin protesto gösterisine katılmasını yasaklama yetkisi şimdi bölge yöneticilerine de verilecek.

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