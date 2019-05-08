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"Fransa PYD/YPG'ye ilişkin tutumunu gözden geçirmeli"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 15:16 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - "Fransa, Suriye meselesinde terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu PYD/YPG'ye ilişkin tutumunu gözden geçirmeli"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Fransa, Suriye meselesinde terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu PYD/YPG'ye ilişkin tutumunu gözden geçirmeli." dedi.

Çavuşoğlu, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries'i Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda kabul etti.

Görüşmenin ardından Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Fransa'yla ikili ilişkilerimize önem veriyoruz. Ticari ve ekonomik ilişkilerimizin artması memnuniyet verici. Fransa, Suriye meselesinde terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu PYD/YPG'ye ilişkin tutumunu gözden geçirmeli." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa Mevlüt Çavuşoğlu PYD Suriye YPG

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