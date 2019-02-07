HABER

Fransa Roma Büyükelçisini Geri Çekti

07.02.2019 17:22 | Son Güncelleme

İtalya Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio'nun Sarı Yelekliler'le görüşmesinin ardından Fransa, Roma’daki büyükelçisini geri çektiğini açıkladı

Fransa Roma Büyükelçisini Geri Çekti

İtalya Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio'nun Sarı Yelekliler'le görüşmesinin ardından Fransa, Roma’daki büyükelçisini geri çağırdığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Fransa son aylarda İtalya’nın siyasi liderlerinin sürekli ve temelsiz saldırılarının ve çirkin açıklamalarının hedefi haline gelmiştir’’ denildi.

“İtalya’nın saldırılarının” 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana benzerinin görülmediği ifade edilen açıklamada, ‘’Anlaşmazlıkların olması ayrı, seçimle ilgili çıkarlar için ilişkileri manipüle etmek ayrı’’ ifadeleri kullanıldı.

İtalya'nın iki başbakan yardımcısı, popülist Beş Yıldız Hareketi'nin lideri olan Luigi Di Maio ve sağcı Lig Partisi’nin lideri Matteo Salvini, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u eleştirmişti.

Maio, Paris yakınlarında Fransa'da hükümet karşıtı eylemler düzenleyen hareketin iki lideriyle buluşmuştu.

PARTNERSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflarSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflar
Fransa Roma Büyükelçisi’ni geri çektiFransa Roma Büyükelçisi’ni geri çekti
İnsanoğlunun algoritmayla imtihanıİnsanoğlunun algoritmayla imtihanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

7 yıl sonra toprağa gömülü halde bulundu

7 yıl sonra toprağa gömülü halde bulundu

Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!

Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!

Kredi borcu olanlar dikkat!

Kredi borcu olanlar dikkat!

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

CHP'nin Şanlıurfa Siverek adayı Mehmet Fatih Bucak oldu

CHP'nin Şanlıurfa Siverek adayı Mehmet Fatih Bucak oldu

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Paris'te facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Paris'te facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Dünya şokta! Küçük kızların içkilerine ilaç atıp…

Dünya şokta! Küçük kızların içkilerine ilaç atıp…

Arap basınından bomba iddia: Türkiye ile ABD anlaştı!

Arap basınından bomba iddia: Türkiye ile ABD anlaştı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fransa, İtalya büyükelçisini geri çekti

Fransa'dan dünyayı şaşkına çeviren karar!

Haplardan hangisi zehirli? Bu soruları yalnızca FBI ajanları cevaplayabiliyor!

Haplardan hangisi zehirli?

ABD'den Türkiye'ye Venezuela çağrısı: Siz de destekleyin

ABD'den Türkiye'ye Venezuela çağrısı: Siz de destekleyin

İran’ın 40 yıllık gücü

İran’ın 40 yıllık gücü

AİHM'den Türkiye kararı

AİHM'den Türkiye kararı

İddia: Venezuela, Türkiye'ye 24 ton altın sattı

Venezuela, Türkiye'ye 24 ton altın sattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.