Fransa Roma Büyükelçisini Geri Çekti

İtalya Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio'nun Sarı Yelekliler'le görüşmesinin ardından Fransa, Roma’daki büyükelçisini geri çağırdığını duyurdu.
Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Fransa son aylarda İtalya’nın siyasi liderlerinin sürekli ve temelsiz saldırılarının ve çirkin açıklamalarının hedefi haline gelmiştir’’ denildi.
“İtalya’nın saldırılarının” 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana benzerinin görülmediği ifade edilen açıklamada, ‘’Anlaşmazlıkların olması ayrı, seçimle ilgili çıkarlar için ilişkileri manipüle etmek ayrı’’ ifadeleri kullanıldı.
İtalya'nın iki başbakan yardımcısı, popülist Beş Yıldız Hareketi'nin lideri olan Luigi Di Maio ve sağcı Lig Partisi’nin lideri Matteo Salvini, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u eleştirmişti.
Maio, Paris yakınlarında Fransa'da hükümet karşıtı eylemler düzenleyen hareketin iki lideriyle buluşmuştu.
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