Fransa: "Rusya'dan Olumlu Sinyaller Aldık"

Normandiya dörtlüsü olarak adlandırılan Rusya, Ukrayna, Fransa ve Almanya devlet ve hükümet başkanlarının danışmanları ile dışişleri bakanlıklarının temsilcileri Paris'te biraraya geldi.

Ukrayna sınırında tansiyonun düşürülmesi amacıyla yapılan toplantıda taraflar, Minsk anlaşmasının canlandırılması ve bu anlaşmada kararlaştırılan ateşkesi sürdürme taahhütlerini yineledi.

Elysee Sarayı’ndan diplomatlar toplantının ardından, "Rusya'dan yeniden katılım sinyalini aldık. Bu toplantı bir test niteliğindeydi. Ruslar’ın, gerilimi düşürmeye istekli olduklarını gördük" dedi.

Elysee Sarayı'nda sekiz buçuk saat süren toplantıya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özel temsilcisi Dimitri Kozak, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin temsilcisi Andriy Yermak, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un özel temsilcisi Jens Plötner ve ev sahibi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un diplomasi baş danışmanı Emmanuel Bonne katıldı. Toplantı sırasında, ABD ve NATO, Rusya'nın talep ettiği yazılı yanıtları gönderdiklerini açıkladı.

Elysee'den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Minsk anlaşmalarının Normandiya formatının çalışmasının temeli olduğu vurgulanarak, "Taraflar, Minsk anlaşmalarının uygulanmasına ilişkin diğer konulardaki farklılıklara bakılmaksızın, ateşkese koşulsuz saygı gösterilmesini ve 22 Temmuz 2020 tarihli ateşkesi güçlendirme tedbirlerine tam olarak uyulmasını destekliyorlar. Taraflar Üçlü Temas Grubu ve çalışma gruplarının Minsk anlaşmalarının uygulanmasında hızlı ilerleme için faaliyetlerini yoğunlaştırmasının önemini tartıştılar ve iki hafta sonra Berlin'de tekrar buluşmaya karar verdiler" ifadelerine yer verildi.

Elysee: "Rusya'dan iyi sinyaller aldık"

Elysee Sarayı, Ruslar’ın dahil olduğu tek format olarak, Normandiya formatının yeniden başlatılmasını çok cesaret verici bulduklarını dile getirdi ve ortak açıklamayı, "Minsk Anlaşması'nın yeniden canlandırılması ve diğer konulardaki uzlaşmazlıklar ne olursa olsun, şartsız olarak ateşkese bağlı kalınması taahüdü de bizim için önemli" sözleriyle değerlendi.

Cuma günü Macron ve Putin arasındaki görüşme öncesinde Rusya'nın tavrı konusunda fikir sahibi olmayı umut eden Fransız diplomatlar, ‘‘İki nokta çok önemli. Birincisi, Normandiya grubu, Aralık 2019'dan bu yana ilk kez ateşkes ve müzakerelerin sürmesi konusunda ortak irade taahhüt ediyor. İkinci nokta ise Ruslar, tansiyonun düşmesi için hazır. Bunu gördük. İki yıl aradan sonra ilk kez bir ortak metin üzerinde anlaşıldı. Bu gerilimleri azaltmaya yardımcı olacak bir adım" dedi.

Toplantının ardından büyükelçilikte basın toplantısı düzenleyen Rus diplomat Dimitri Kozak da Rusya ve Ukrayna'nın Çarşamba günü Paris'te "kolay olmayan" tartışmaların ardından, iki hafta sonra, Berlin'de Fransa-Almanya arabuluculuğu altında görüşmelerine devam edeceklerini söyledi. Kozak, "Muhataplarımızın argümanlarımızı anladıklarını ve iki hafta içinde sonuç alacağımızı umuyoruz. Görüş farklılıklarına rağmen, Donbass bölgesi ile Ukrayna ordusu arasındaki ateşkes sürdürülmeli" dedi.

"Neredeyse sıfır ilerleme"

Rus diplomat Kozak, Rusya'nın desteklediği ayrılıkçıların formüle ettiği önerilere yanıt vermediği için Ukrayna'yı eleştirdi ve görüşmelerde neredeyse sıfır ilerleme kaydedildiğini belirterek Berlin'deki bir sonraki müzakere turunun farklılıkları azaltmasını umduğunu söyledi.

Kozak, Berlin'de 15 gün sonra yapılması planlanan toplantının yine diplomatlar seviyesinde gerçekleşeceğini belirterek, henüz liderlerin katılacağı bir "zirvenin" planlanmadığını belirtti.

Ukrayna büyükelçiliğinde açıklama yapan Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin elçisi Andrey Yermak da tarafların anlaşmazlıkların çözümü için çalışma istekliliğini göstermelerini olumlu buldu ve "Bu diyaloğu sürdürmek istediklerini" söyledi.

