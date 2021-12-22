Fransa Sağlık Bakanı: "Günlük Vaka 100 Bini Aşacak "

Corona virüsünün son derece bulaşıcı bir varyantı olan Omicron, Avrupa'da yayılmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, yıl sonuna kadar ülkede günlük vaka sayısının 100 bini aşacağını söyledi. Hükümet sözcüsü Gabriel Attal da "Omicron varyantı kartların yeniden dağıtılmasına yol açtı. Bu varyant bildiğimizden çok daha bulaşıcı" diyerek yeni önlemler alınacağını açıkladı.

Sağlık Bakanı Veran, BFMM TV'ye yaptığı açıklamada, Noel ve yeni yıl tatillerinden önce pandemiye ilişkin son durum hakında bilgi verdi. Ay sonuna kadar ülkede "günde 100 bin vakanın aşılacağını" duyuran Fransız Bakan, Omicron varyantının 10 gün kadar önce hızla yayılmaya başladığı İngiltere örneğini yakından izlediklerini belirterek "Şimdilik, ilk verilere göre, varyant hızlı yayılıyor, ancak yoğun bakıma kaldırılan ağır vakalarda önemli bir artış henüz tespit edilmedi. Bunun için ikinci haftanın sonunu görmek lazım. Birkaç gün daha beklemek gerekiyor. Ancak, ilk verilerle edindiğimiz ilk izlenimler, varyant hızla bulaşsa da şimdilik ağır vakalarda önemli bir artış tespit edilmedi" dedi.

Veran, gelecek haftadan itibaren, hatırlatma dozunun 4 ay arayla yapılması uygulamasına geçeceklerini belirtti. Veran "Ocak ayını beklemek yerine, önümüzdeki haftadan itibaren 4 ay sonra takviye dozuna izin vermek istiyorum" diye konuştu.

Çocuklar aşı oluyor

Sağlık Bakanı Veran, Fransa Yüksek Sağlık Otoritesi'nin onayının ardından, bugün 5-11 yaş arasında ve risk altında olan çocukların aşılanmasına da başlayacaklarını açıkladı. Gönüllülük esasına bağlı olarak velilerin onayıyla, aşılama yapılacağını duyuran Veran, "Çocukların aşılanmasına gerçekten bir an evvel başlamalıyız. Sadece iki ebeveynin onayı ve ebeveynlerden birisinin fiziksel olarak çocuğun yanında olması yeterli. Çocukların aşılanabilmesi için 350 aşı merkezi kurduk" dedi. Veran, takviye dozunun henüz 18 yaş altını kapsamadığını vurguladı.

Avrupa'da pek çok ülkenin tersine karantina ya da kapanma önlemleri almayan hükümet, daha çok aşı sertifikası ve kontrolleri artırma gibi önlemler üzerinde duruyor. Bakan Veran, restoran ve barlarda sahte aşı sertifikası vakalarına karşı, aşı sertifikasının yanısıra kimlik kontrollerini zorunlu hale getiren bir yasa çıkaracaklarını söyledi. Kontrol şartlarının içeriğini belirtmeyen Fransız Bakan, ülke genelinde 182 bin sahte aşı sertifikası tespit ettiklerini bildirdi.

Bakan, Avrupa İlaç Dairesi'nin Novavax aşısını onaylamasına iliişkin bir soruya da "Biz MRNA tipi etkin aşıları tercih ediyoruz. En güvenli aşılar bunlar" yanıtını verdi.

