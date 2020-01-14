Fransa, Sahel bölgesine ilave 220 asker gönderecek

"Fransa neden Sahel bölgesinde? Bu çok soruluyor. Fransa terörle mücadele etmek için bölgede bulunuyor. Terörist gruplara karşı savaşıyoruz. Fransa aynı zamanda Sahel ülkelerinin egemenliğini sağlamak için de bölgede bulunuyor. Bu Sahel ülkelerinin talebi. G5 Sahel ülkelerinin liderleri, Fransa'nın Barkhane operasyonu çerçevesinde Sahel bölgesindeki askeri varlığının devam etmesini istiyor."

Macron, 26 Mart'ta Brüksel'de G5 Sahel Zirvesi'nin düzenleneceğini duyurdu.

Bölgede terörle mücadele etmek için Fransız ordusunun varlığının önemini savunan Macron, "Bir ülkenin istemesi halinde Fransız ordusu bölgeden geri çekilir. Bizim tek amacımız terörle mücadele etmek ve Sahel bölgesi ülkelerinin egemenliğini sağlamak." diye konuştu.

Macron, Afrika'da yükselen Fransa karşıtlığına tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı:

"Fransa karşıtlığı yapanlara kimden para aldığını, hangi amaca hizmet ettiğini sorun. Benim bir fikrim var. Son haftalarda duyduğum konuşmalar yakışmıyor. Afrikalı liderler bu konuşmalara tepki gösteriyor. Bu konuşmalar terör gruplarına veya dış güçlere yarıyor. Fransız ordusu güvenlik ve istikrar için orada. Başka bir çıkar yok."

Fransa Cumhurbaşkanı, Sahel bölgesinde terörle mücadelede ABD'nin desteğinin önemli olduğunu söyledi.

Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore de 2019'un Sahel için zor geçtiğini ve Sahel bölgesinde yaşanan insani sorunlara çözüm bulmaya çalıştıklarını kaydetti.