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Fransa seçimlerinde ilk tur Macron’un

10.04.2022 22:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa’da iki turlu yapılan cumhurbaşkanılığı seçimlerinde, 12 adayın yarıştığı ilk turu Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yüzde 28.5 oyla zaferle tamamladı. Macron’u yüzde 24.4 ile aşırı sağcı aday Marine Le Pen izledi. İki isim 24 Nisan'da ikinci turda yarışacaklar

Fransa seçimlerinde ilk tur Macron’un

Fransa’da iki turlu yapılan cumhurbaşkanılığı seçimlerinde, 12 adayın yarıştığı ilk turu Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yüzde 28,5 oyla zaferle tamamladı.

Macron’u yüzde 24,4 ile aşırı sağcı aday Marine Le Pen izledi. Aşırı solcu aday Jean Luc Melenchon da, yüzde 20 barajını aşarak yüzde 20,3 oy aldı.

Fransa’da 48,7 milyon seçmenin sandığa davet edildiği ilk tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk sandık çıkış sonuçları açıklandı. İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan rakamlara göre, seçmenin yüzde 65’i sandığa gitti. 2017 seçimlerinde bu rakam yüzde 78,6 olmuştu.

Ulusal Bütünleşme Partisi adayı aşırı sağcı Marine Le Pen ile arayı 4 puan açan Cumhurbaşkanı Macron, yüzde 28,5 oyla birinci oldu.

İlk sonuçlara göre Marine Le Pen 24,4 ile ikinci oldu. Böylece 24 Nisan’da yapılacak ikinci tura, tıpkı 2017 seçimlerinde olduğu gibi Macron ve Le Pen kaldı.

Radikal sol aday Jean-Luc Melenchon yüzde 20.3 ile üçüncü sırada yer aldı.

Yarışan 12 adayın 9’unun tamamı yüzde 10’un altında oy aldı. Aşırı sağcı müslüman ve göçmen karşıtı Eric Zemmour yüzde 7, merkez sağın adayı Valerie Pecresse yüzde 4,8, Yeşiller’in adayı Yannick Jadot yüzde 4,3, taşranın adayı olarak bilinen merkez sağ aday Jean Lasalle yüzde 3,2, Fransız Komünist Partisi’nin adayı Fabien Roussel yüzde 2,6, muhafazakar sağ aday Nicolas Dupont-Aignan yüzde 2,2, Sosyalistlerin adayı Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo yüzde 2, radikal sol adaylar Philippe Poutou ve Nathalie Artaıud da yüzde 1’in altında oy aldı.

Eric Zemmour, yüzde 7 ile küçük adayların şampiyorunu oldu. Covid krizi ile başlayıp Ukrayna savaşı ile devam eden seçim kamanyasında en çok oy kaybeden merkez sağın adayı Valerie Pecresse oldu. Yeşiller Partisi’nin adayı Yannick Jadot, Sosyalist Parti’nin adayı Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo da seçimlerin en büyük kaybedeni oldu.

Yüzde 20'nin üzerinde oy alan Melenchon, "Bayan Le Pen’e oy vermemelisiniz, Tek bir oy verilmemeli Bayan Le Pen’e" şeklindeki sözleri 3 kez tekrarlayarak, kendi seçmenini Le Pen’e oy vermemeye çağırdı.

Merkez sağ aday Valeri Pecresse, sosyalistlerin adayı Anne Hidalgo ve Yeşiller’in adayı Yannick Jadot da ikinci turda Macron’a oy verilmesi çağrısı yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
seçim Fransa
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