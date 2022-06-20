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Fransa Seçimlerinde Macron'a Darbe

19.06.2022 21:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden bir ay sonra yapılan milletvekili seçimlerinde Cumhurbaşkanı Macron'un partisi Cumhuriyet'e Yürüyüş ve onu destekleyen küçük partiler MODEM ve Horizon'un oluşturduğu "Ensemble/Birlikte" hareketi, Meclis'te salt çoğunluğu kaybetti.

Fransa Seçimlerinde Macron'a Darbe

Fransa'da 48 milyon seçmenin, Ulusal Meclis'te görev alacak 577 milletvekilini belirlemek için sandığa davet edildiği parlamento seçimlerinin ikinci turunda, iktidar ağır darbe aldı. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre, seçmenin yüzde 54'ü sandığa gitmedi.

Ifop enstitüsünün sandıklardan yansıyan ilk projeksiyonlarına göre, Cumhurbaşkanı Macron'un partisi, 289 olan salt çoğunluğa yaklaşamadı. İlk belirlemelere göre, "Birlikte/Ensemble" hareketi sadece 210 ila 250 sandalye elde edebiliyor.

Solun 4 eğilimini birleştiren Jean Luc Melenchon'un liderliğindeki Yeni Ekolojik ve Sosyal Halk Birliği- NUPES" ise, 170-190 sandalye, büyük bir atılım yapan Marine Le Pen liderliğindeki aşırı sağ Ulusal Bütünleşme 75-95 arasında sandalye, ana muhalefet sağ parti Cumhuriyetçiler (RN) ise, 60-75 sandalyeye sahip olabilecek.

Bu rakamlarla ülkeyi yönetmesi zorlaşacak olan Macron'un, Fransa Meclisi'nde salt çoğunluğu elde edebilmek için, koalisyon ya da milli birlik hükümeti gibi arayışlara girmesi gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
seçim Fransa
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