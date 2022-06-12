Fransa Seçimlerinde Solun Zaferi

PARİS- Fransa'da yapılan genel seçimlerin ilk turunda, popüler sol lider Jean Luc Melenchon'un liderliğindeki solda birlik hareketi NUPES, beklenenin üzerinde başarı göstererek, seçimlerde en çok oy alan parti oldu. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi LREM ise, NUPES'ün hemen gerisinde kalarak ikinci sıraya yerleşti. Yarış, önümüzdeki hafta yapılacak ikinci turda da devam edecek.

Ulusal Meclis'te görev alacak 577 milletvekilini belirlemek amacıyla yapılan Genel Seçimler'in ilk turunda, ilk tahmini sonuçlarına göre, sandığa katılım, cumhuriyet tarihinde görülen en düşük oranı kaydederek, yüzde 47'ye geriledi. Yaklaşık 49 milyon seçmenin yüzde 53'ü sandığa gitmedi.

BFM TV haber kanalı için sonuçları duyuran Elabe araştırma şirketi ve ülkenin iki büyük gazetesinden biri olan Le Figaro'ya göre, popüler solcu lider Jean-Luc Melenchon başkanlığındaki Yeni Ekolojik ve Sosyal Halk Birliği (NUPES), oyların yüzde 26,1'ini alarak ilk sıraya yerleşti.

Cumhurbaşkanı Macron'un partisi, iktidara dışarıdan destek veren Horizon, Agir ve MODEM hareketleri ile birlikte yüzde 25,6 oy alarak ikinci geldi.

Le Monde gazetesi ise, LREM ve NUPES'ün yüzde 25,2 oy oranıyla dirsek dirseğe yarıştığını yazdı.

Her seçimde oylarını biraz daha yükselten Marine Le Pen başkanlığındaki aşırı sağ parti Ulusal Bütünleşme (RN) yüzde 19,2 ile ikinci sıraya yerleşti.

Parti içindeki bölünmeler ve cumhurbaşkanlığı başarısızlığı ile ağır kan kaybeden ve partinin ağır toplarını iktidara kaptıran sağ parti Cumhuriyetçiler ise yüzde 11,3 oranında oy aldı.

Melenchon'un büyük başarısı

Yeşiller, Sosyalist Parti, Fransız Komünist Partisi ve keni kurduğu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) hareketini birleştirmeyi başaran, "solda birlik" projesinin mimarı Melenchon, sandıkta büyük sürpriz yaratmayı başardı. Seçimlerin hemen ardından söz alan Melenchon, "Cumhuriyet tarihinde ilk kez yeni seçilen bir cumhurbaşkanı çoğunluğu elde edemedi. Halkımıza çağrı yapıyorum, bir dahaki Pazar günü, ikinci tur için sandığa gelin. Emeklilik yaşını 65'e çekmek için gelen bu iktidarı gönderin. Sandığa akın edin" dedi.

Dağılan solu biraraya getiremeyince cumhurbaşkanlığı seçimlerine kendi adına giden ve bu seçimlerde yüzde 20 oy alan Melenchon, tüm sol partiler büyük hezimete uğrayınca, birlik çağrısı yaptı. Sol partileri NUPES adı altında birleştirmeyi başaran Melenchon, "Beni Başbakan yapın" sloganıyla seçmene de çağrı yaparak, sol birliğin, Cumhurbaşkanı Macron'un politikalarına karşı tek alternatif olduğunu söyleyerek birlik için oy topladı. Seçim meydanlarında en çok miting yapan Melenchon, sonunda en yüksek oyu alarak solun birinci gelmesini başardı.

İktidar 289 salt çoğunluğu alabilecek mi?

İlk tahmini sonuçlara göre, iktidar partisi LREM, 270-310 milletvekili, sol birlik 170-220 milletvekili, merkez sağ 33-53 milletvekili, aşırı sağ RN ise 15-30 milletvekili çıkarabiliyor.

Seçmenin yüzde 25 oranında sandığa gelinen seçim bölgelerinde, yüzde 50'nin üzerinde oy alan adaylar ilk turda seçilecek. Yüzde 50 barajını aşamayan milletvekili adayları ise, 19 Haziran'da yapılacak ikinci turda, yeniden 2'li ya da 3'lü yarışa girecek.

Aşırı sağcı lider Marien Le Pen, aday olduğu Hennin-Beaumont kentinde, yüzde 55 oy alsa da, yeterli katılım olmadığı için ikinci turda yeniden yarışacak.

İki tur arasında yapılacak ittifak ve pazarlıklar, Cumhurbaşkanı Macron'un, Meclis'te salt çoğunluğu elde edebilmek için yeterli sandalye sayısını çıkarıp çıkaramayacağını belirleyecek.

