Fransa Senatosu Karabağ'ın Tanınması Kararını Kabul Etti

Fransız Senatosu, Fransa Devleti'nin "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni tanımasını" isteyen karar tasarısını görüşerek kabul etti. Karar metnine, iktidar partisi LREM hariç tüm gruplar destek verdi. Oylamada 305 senatör, kararın kabul edilmesi yönünde oy kullandı. Hükümet, "Ermenistan'ın bile tanımadığı Karabağ Cumhuriyeti'ni tanımak bu sorunu çözmez" diyerek, tasarının bu bölümüne karşı görüş belirtti. Parlamentonun üst kanadı Senato'da çoğunluğa sahip ana muhalefet partisi Cumhuriyetçiler'in (LR) Grup Başkanı Bruno Retailleau'nun ilk imzası ile hazırlanan karar tasarısının görüşüldüğü oturumu, tasarıyı gündeme alan Senato Başkanı Gerard Larcher bizzat yönetti. Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian tasarı üzerindeki görüşmelere katılmadı. Oturumda hükümeti, Fransızca konuşulan ülkeler (Francophonie) ve dış turizmden sorumlu Devlet Bakanı Jean Baptiste Lemoyne temsil etti. Görüşmelerde söz alan tüm senatörler karar tasarısına destek verdi. Konuşmalarda, Azerbaycan'dan çok Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eleştirilmesi dikkat çekti. Azerbaycan'ın son adımının arkasında Türkiye'nin olduğunu belirten senatörler, Türkiye ile yürütülen AB üyelik müzakerelerinin son bulmasını istedi.

Bazı konuşmacılar Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian'ın "Fransa'nın Minsk Grubu üyesi olduğu için bu çatışmada nötr kalması gerektiği" açıklamasını ve karar tasarısının görüşmelerine katılmamasını eleştirdi. Senatörler, Türkiye'nin Azerbaycan'a silah verdiğini ve Suriyeli savaşçıları bölgeye gönderdiğini iddia ederek, Fransız hükümetinden bir an önce, dünyada hiçbir devletin tanımadığı "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni" tek taraflı olarak tanımasını istedi. "Ermenistan bile tanımıyor" Hükümet adına konuşmalara yanıt veren Devlet Bakanı Jean-Baptiste Lemoyne, Fransa'nın 1997'den bu yana ABD'nin ve Rusya'nın yanında Minsk grubu eş başkanlığı görevini yerine getirdiğini belirterek, bu görevin verdiği sorumluluk gereği, "bölgede barışın gelebilmesi için uyumlu bir politika izlemek durumunda" olduğunu söyledi. Karabağ'ın tanınması talebine olumsuz yanıt veren Lemoyne, "Ermenistan dahil hiç bir ülke Karabağ Cumhuriyeti'ni tanımış değil. Hükümetin sorumluluğu, bu davranışın faydalı ya da etkili olabileceğini düşünmek. Fransa, Minsk Grubu'nda, ancak arabuluculuğu iki tarafça da onaylanırsa devam edebilir. Açık olalım, Fransa tarafından tek taraflı tanınması, kimsenin faydasına olamaz. Ne Ermenistan, ne Karabağ, ne Fransa, ne diğer Minsk taraflarının faydasına olur bu adım. Biz tek taraflı davranışlardan çok, taraflar arası diyaloğu kurmak için çalışmalıyız. Sembolik bir tanıma sorunun çözümüne katkı getirmez" diye konuştu.